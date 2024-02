Il patrimonio artistico dell’Ateneo acquista nuova vita col restauro 

Il baffo del primo “Leone” di Gaetano Brundu, una china acquarellata di Maria Lai, le “Transazioni” di Tonino Casula che firma anche un insospettabile figurativo intitolato “Mattatoio”. Sei pezzi storici inaugurano al MUACC “Il restauro condiviso. Le opere del patrimonio artistico universitario”. Ovvero la riunione di pezzi finora sparsi nei vari locali dell’Ateneo cittadino e riportati a nuova vita dal restauro condotto da Maria Albai in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Una raccolta iniziata da Corrado Maltese, insigne storico dell’arte, docente e preside della facoltà di Lettere nel 1957 e attento scrutatore dell’ambiente culturale. «Il pezzo più difficile da recuperare è stato il lavoro su masonite di Tonino Casula», racconta Simona Campus, direttrice del MUACC. «Lui, per tenere aderenti le lastre di plexiglas aveva usato dei chiodacci che poi si sono arrugginiti.Il laboratorio della cooperativa Terra Pinta ha provveduto con acqua ossigenata, veline, stucco, gesso, pigmenti e altri materiali, a rimuovere macchie e muffe, seguendo le attuali regole di un restauro che sia riconoscibile e reversibile».

Mani sapienti e delicate, dunque, sul “Sasso in riva al mare” dipinto da Maria Lai nel 1965 ed esposto con cornice e targhetta originali. L’usura, le azioni del tempo e della luce devono essere tenute sotto controllo ma non cancellate. La parola, bella, che usano i tecnici è “risarcimento”. Nella bianca sala del Museo sono proiettate in loop le schede che spiegano le procedure seguite da Anna Albai e dai suoi esperti nonché le informazioni su queste lontane e basilari produzioni. Ad accogliere i visitatori, le studentesse e gli studenti che hanno lavorato a questo progetto con passione. Protagonisti, i giovani discenti, anche di un omaggio alla memoria di Giulia Cecchettin. Un nastro rosso, una foglia d’alloro, un biglietto. Il 5 marzo questi segni si moltiplicheranno con altri nastri, foglie e scritti che andranno a formare un’installazione. Un risarcimento anche questo, per una ragazza morta ammazzata e insignita di una laurea postuma in Ingegneria biomedica.

Al piano superiore della luminosa palazzina di via Santa Croce 63, la donazione di Italo Antico e quella, composta da un corpus di quadri di Pietro Antonio Manca, della famiglia Demuro. Il passato e il contemporaneo vivono assieme, come è nell’ottica di una struttura che ha come obiettivi la ricerca e la didattica e nell’attuale mostra, visibile sino al 29 marzo, invita il pubblico a riflettere, come si legge nella presentazione, su «una stagione fertile di dibattiti e di confronti». Ci saranno altre riscoperte, altri approfondimenti, nel programma futuro del Museo delle arti e delle culture contemporanee dell’Università degli Studi di Cagliari. Che ha il pregio, tra l’altro, di proporre allestimenti calibrati che non confondono e non distraggono. L’iniziativa riporta all’attenzione tre nomi gloriosi, tre personalità differenti e di assolu to rilievo.

Orari: martedi e venerdì dalle 10 alle 14, mercoledi e giovedì dalle 10 alle 18.

