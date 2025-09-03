VaiOnline
Guspini.
04 settembre 2025 alle 00:13

«Il patrimonio architettonico del paese ha bisogno di cure»  

Con una lettera pubblica rivolta al sindaco e all’assessore all’Urbanistica del Comune di Guspini, un gruppo di cittadini, cultori e studiosi della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura sarda, segnala agli amministratori comunali lo stato d’incuria di alcuni edifici e luoghi del paese.

«Gli edifici del centro storico realizzati in terra cruda – sottolinea Marino Melis esprimendo preoccupazione per il grave abbandono del patrimonio architettonico – vengono chiusi e lasciati al degrado. In via G. Manno, un portoncino con un piccolo arco a sesto ribassato mostra due mattoni sfilati che rischiano di provocarne il crollo. Bisogna intervenire verso i proprietari».

Sergio Montis sottolinea il degrado del cimitero: «La memoria storica dei guspinesi è sotto gli occhi di tutti, nessuno interviene. Guspini era il paese dei mestieri, le vie raccontano la presenza degli artigiani e custodiscono la memoria del nostro paese».

Preoccupazione anche dall’ex sindaco Tarcisio Agus: «Il decoro dell’abitato e la cura del patrimonio storico devono essere priorità dell’amministrazione, perché la comunità possa riconoscersi ed esserne orgogliosa».

