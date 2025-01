Il patriarca e il giovane astore, gli straordinari abitanti dell’Isola 

Chi come lui in campagna praticamente ci vive, è abituato a vedere le corna di muflone che spuntano da una roccia, oppure un falco che spicca il volo da una parete o ancora un’aquila che volteggia nel cielo azzurro. «Riuscire a fotografarli», però, è più difficile, non tutti riescono a farlo e dà «la gratificazione più grande». Le parole sono di Marco Corda, 29 anni, di Dolianova, agente forestale a San Nicolò Gerrei, autore del libro “Gli abitanti dell’Isola, immagini e storie di vita della fauna sarda” (editore Enrico Spanu, acquistabile on line e nelle librerie), un viaggio per immagini che ci immerge nei paesaggi e ci fa conoscere gli animali dell’Isola con una prospettiva diversa. I soggetti sono spesso quelli meno conosciuti e poi perché le foto li ritraggono in pose difficili da ritrovare negli scatti di altri fotografi naturalisti (Corda fa parte dell’Afni, l’associazione che li raggruppa).

Le scelte

Come scrive anche lui, fin da quando era adolescente, appena quindicenne, Corda ha iniziato a dedicarsi alla fotografia naturalistica. «Ho avuto la fortuna di crescere in campagna, quindi ho iniziato a fotografare gli animali sotto casa – racconta – Poi, giravo in bicicletta, fino a quando ho preso la patente e ho potuto raggiungere tanti altri luoghi della Sardegna per dare sfogo alla mia passione». Una passione che esonda dalle fotografie. Intanto, per i soggetti, non tutti comuni, spesso molto difficili da riprendere. E poi per il contesto delle immagini, che non si concentrano solo sull’animale, ma lo rendono nel suo habitat, nel suo mondo, riuscendo a dare importanza anche a ciò che non è l’obiettivo principale del fotografo e allo stesso tempo valorizzando ancora di più mufloni, grifoni, astori, aquile, cervi e anche piccoli e curiosissimi mammiferi come le martore.

L’obiettivo

«Ho cercato in molti casi di scegliere i soggetti più elusivi», racconta Marco Corda. Il pensiero va subito alle pagine dedicate all’astore o allo sparviero, i “fantasmi della foresta”, rapaci particolarmente abili nel volo ma che vivono in mezzo ai boschi, non facili da individuare. Il fotografo di Dolianova li racconta proprio dentro questo mondo di lame di luci, intenti a cibarsi delle prede, in un ideale passaggio di testimone tra adulto e giovane astore, dove i colori dei due esemplari sono realisticamente vividi. «Ho dato molto spazio alle foto ambientate perché ci tengo a contestualizzare l’animale: se si riesce a integrarlo nel paesaggio, si dà risalto anche all’animale stesso. Nel caso della foto del cervo sulle dune di Piscinas, ad esempio, l’occhio vaga, va sulla duna, sul ginepro per poi fermarsi ancora sull’animale. Così come i mufloni sui calcari del Supramonte rappresentano bene quello che per me è il loro habitat più tipico», spiega.

Ogni pagina del libro è un’emozione. «Non è altro che un diario intimo e personale, racconto i miei animali, quelli che mi hanno regalato fallimenti o successi. Il “vecchio patriarca” dei mufloni del Gennargentu è stato per me quasi un’ossessione. Da quando ebbi notizia della sua esistenza, grazie ad alcuni amici, ho smesso di cercare mufloni, volevo solo lui, con quasi tre cerchi di corna. La foto pubblicata a pagina 17 del libro mi ha riempito di gioia». Il patriarca è stato reso immortale.

