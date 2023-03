Il pastore tedesco Aron cerca casa 

Dado (in alto a destra) è un gatto speciale. La sua è una lunga storia di sofferenza ma ora è rinato a nuova vita. Per completare questo percorso di rinascita ha bisogno di una famiglia attenta e amorevole. Chi lo vuole conoscere può andare nella Casa di bingo, a Capoterra, al numero di telefono 347.8121550.

Il pastore tedesco, come è noto, è un cane da guardia e dalle mille attività. Ha una intelligenza emozionale molto elevata e si rapporta bene con tutti quando è ben socializzato e educato ed è un cane molto energico e vigoroso. È un buon compagno anche per i bimbi più piccoli. Per informazioni: 3298277492.

Aron (foto in alto a sinistra) è un bellissimo pastore tedesco di un anno che sinora ha vissuto con una famiglia, che ora non può più farsi carico di lui. È vaccinato ed ha un carattere buono. «Aiutiamolo a trovare una casa al più presto», è l’appello degli attuali custodi, che non riceveranno eventuali richieste di allevatori ma accetteranno solo quelle di cerca un animale da compagnia.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Aron

Aron (foto in alto a sinistra) è un bellissimo pastore tedesco di un anno che sinora ha vissuto con una famiglia, che ora non può più farsi carico di lui. È vaccinato ed ha un carattere buono. «Aiutiamolo a trovare una casa al più presto», è l’appello degli attuali custodi, che non riceveranno eventuali richieste di allevatori ma accetteranno solo quelle di cerca un animale da compagnia.

Il pastore tedesco, come è noto, è un cane da guardia e dalle mille attività. Ha una intelligenza emozionale molto elevata e si rapporta bene con tutti quando è ben socializzato e educato ed è un cane molto energico e vigoroso. È un buon compagno anche per i bimbi più piccoli. Per informazioni: 3298277492.

Il gatto speciale

Dado (in alto a destra) è un gatto speciale. La sua è una lunga storia di sofferenza ma ora è rinato a nuova vita. Per completare questo percorso di rinascita ha bisogno di una famiglia attenta e amorevole. Chi lo vuole conoscere può andare nella Casa di bingo, a Capoterra, al numero di telefono 347.8121550.

Il cane coccolone

Quello che vedete nella foto in basso a sinistra è un cane coccolone. Ha un ottimo carattere, è buono, affettuoso e va d’accordo con i suoi simili. Ha cinque anni, è vaccinat e sterilizzato. Cerca una rivincita e un padrone che gli voglia bene. Per informazioni 3298277492.

Il cane Sharon

Sharon (in basso a destra) ha tre anni, è dolcissima e va d’accordo sia con altri cani che con i gatti. È sterilizzata e vaccinata. Insomma, aspetta solo che qualcuno si prenda cura di lei in modo amorevole. Per informazioni 3939805500.

RIPRODUZIONE RISERVATA



© Riproduzione riservata