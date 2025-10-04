Il pastore che ha venduto lo stagno 

Il padre, civilista di grido e podestà, lo voleva avvocato. Non andò proprio così, quando mancavano tre esami alla laurea entrò in conflitto con il professore e così Mario Lugas, con sommo dispiacere del padre, si dedicò a tutt’altro, persino allevatore di pecore per dare vita a una cooperativa di pastori che oggi dopo 60 anni è tra le prime d’Italia. Mario Lugas è stato anche amministratore dello stagno di Cabras e presidente del Consorzio di bonifica. A 95 anni tra poco più di un mese nella sua casa museo apre squarci della sua Oristano: lucido, preciso, schietto, per niente politico. «Anche se per la verità sono stato candidato alle Comunali nella lista del Partito nazionale monarchico, candidatura quasi imposta da mio padre che lasciava per fine legislatura. Non venni eletto e così finì la mia esperienza politica, per fortuna».

Oristano città di latifondisti, lei un po’ lo era.

«Per niente, avevamo un po’ di terreni ma non facevo certo parte dei “possidenti” che in città dettavano legge. Anzi, quando ritenevo giusta la causa mi dissociavo».

Scandalo sotto la torre di Mariano, si può immaginare.

«Macché, tant’è che il 14 novembre 1966 dal notaio Carlo Passino fondammo la Cao, Cooperativa di allevatori ovini. I 15 soci, di cui 8 di Ovodda e 3 di Fonni, mi nominarono presidente, vice l’avvocato Giovanni Siviero, componenti Giorgio e Giovanni Loddo, Antioco Mureddu e Nino Sanna. Diecimila lire di capitale sociale».

Perché Mario Lugas, pastore per caso, fonda una coop che andava contro gli industriali e per di più con la maggioranza di soci del “capo di sopra”?

«Per un solo motivo: affrancare i produttori dagli industriali che pagavano il latte come volevano. Per me era un atto di giustizia che alla fine si rivelò vincente. I pastori erano quasi tutti del Nuorese con i quali mi sono trovato sempre bene, il Campidano allora era di agricoltori».

Lascia la presidenza nel 1979, dopo 13 anni.

«Lasciai perché vendetti le pecore e perché la coop dopo questi tredici anni era una realtà consolidata. Oggi opera in un suo moderno stabilimento in città dove vengono prodotti di pregio. Orgogliosi di aver contribuito a crearla».

Mario Lugas, presidente del Consorzio di bonifica per 14 anni.

«Abbiano assicurato l’irrigazione dei campi del Campidano con la realizzazione di un sistema allora all’avanguardia. Grazie alla Cassa per il Mezzogiorno realizzammo il canale scolmatore, opera importantissima per Cabras. Intanto venni chiamato a occuparmi dello stagno di Cabras attraverso l’azienda Peschiera Pontis».

Anni di lotta: lo stagno ai pescatori.

«Sono state scritte tante cose ma la realtà era ben diversa. La proprietà dello stagno, oltre 2mila ettari, era frazionata in 48 quote. Il 40% in capo a don Efisio Carta, sequestrato nel 1978 e mai rientrato. La proprietà venne sempre contestata ma in tutti i gradi di giudizio venne riconosciuta. L’abusivismo dilagava e le spese superavano gli incassi. Non dico che eravamo alla fame ma poco ci mancava, altro che baroni. Nel 1982 lo stagno venne ceduto alla Regione per un miliardo e mezzo di vecchie lire. Io firmai l’atto di cessione per conto dei 48 proprietari (io compreso). Per la Regione firmò il presidente Angelino Roich che disse “Ma siamo sicuri tutto questo bene per un miliardo e mezzo?”».

È credente?

«Cattolico praticante, ascolto la messa alla televisione e per la comunione, data l’età, viene a casa il frate padre Zibì. Sono e sarò per sempre francescano».

