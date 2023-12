Il pasticcio delle ex casermette 

Niente da fare, le “ex casermette militari “di Paulilatino, tirate su negli anni Quaranta all’inizio della Seconda Grande Guerra, non si toccano: il bene, comprese alcune aree circostanti, erano e restano di interesse culturale. Contro la decisione del Ministero della cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio, aveva ricorso al Tar il Comune di Paulilatino che proprio sulle ex casermette aveva ottenuto un finanziamento di 600 mila euro in due annualità per realizzare il progetto di risanamento ambientale e di riqualificazione urbanistico della zona a ovest del paese. Stop, le casermette del periodo bellico restano in piedi malandate quanto si vuole, senza più tetti e pavimenti, ma ferme a testimoniare nel tempo quel periodo storico.

La sentenza

Il Tribunale amministrativo regionale (presidente Marco Buricelli, consiglieri Oscar Marongiu e Jessica Bonetto) ha giudicato insuperabile la valutazione della Soprintendenza introducendo un ragionamento per molti versi innovativo, che salvo intervento del Consiglio di Stato a cui il Comune di Paulilatino potrebbe appellarsi, mette i sigilli alla questione. Nel 2022 l’amministrazione guidata da Domenico Gallus con lo studio Barberio-Porcu si oppone davanti al Tar al decreto del Ministro della cultura che dichiarava di interesse “culturale storico-artistico il complesso Ex casermette”.

L’istanza

Il Comune, proprietario del complesso, presenta agli uffici regionali del Ministero una relazione sui 12 capannoni, ad avviso dell’ente privi di pregio e tra l’altro semidistrutti dal tempo e dall’incuria. Niente da fare, la Soprintendenza insiste ma il Comune non molla. Il Tar intanto rileva che il Comune aveva venduto alcuni fabbricati a privati senza la preventiva autorizzazione necessaria per i beni la cui esecuzione risalga a più di 70 anni e che siano opera di autore non più vivente, come nel caso delle ex casermette. Il fatto poi che siano mezzo distrutte non ha rilevanza alcuna. «Il mero degrado di un bene culturale – osservano i giudici amministrativi – non rappresenta motivo sufficiente ad escluderne il valore ai fini della tutela, diversamente si impedirebbe la tutela di qualsiasi bene che non sia in perfetto stato di conservazione». Per il Tar ha un senso anche tutelare le aree circostanti alle casermette come l’ex galoppatoio. Non è infatti necessario, argomenta il Tar – la prova di un particolare interesse culturale della cosa da tutelare in quanto i beni pubblici e degli enti morali, la cui esecuzione risalga a più di settanta anni e l’autore non sia più in vita, «sono per legge considerati di intrinseco valore culturale e per l’effetto inseriti nel patrimonio culturale, salvo l’accertamento dell’insussistenza di interesse storico culturale. Basta che lo dica la Soprintendenza, insomma. Ricorso respinto.

