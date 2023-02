Il pasticcio delle cartelle Tari e Imu 

Avvisi di accertamento per omessi versamenti della Tari verso utenti in regola coi pagamenti e, ancora, cartelle per l’Imu sui terreni agricoli non versata dai coltivatori diretti, esentati dal tributo dal 2016. Ancora grane in Municipio, a Serramanna, dopo l’invio a fine 2022 di diverse migliaia di avvisi di accertamento esecutivi per il mancato versamento di Tari, Imu e Tasi per il 2017. L’elaborazione e l’invio degli avvisi, affidata dal Municipio ad una società esterna, è stata definita negli ultimi giorni dello scorso anno, e le liste di carico dei contribuenti che in base ai dati contenuti nel cervellone dell’ufficio Tributi sono risultati non in regola con i pagamenti sono state depositate presso l’ente notificatore (Poste Italiane) negli ultimi giorni del 2022: giusto in tempo per evitare la prescrizione. Troppo tempestivamente per molti contribuenti che, a parte il particolare della notificazione, ineccepibile, che si è perfezionata con la consegna dei plichi al destinatario solo a gennaio, lamentano errori ben più sostanziali.

La protesta

«È possibile che un utente debba perdere una mattinata in banca per la stampa di una quietanza del pagamento Tasi 2017 se si ha la delega F24 con il timbro “pagato” dalla stessa banca?»: l’interrogativo che una contribuente serramannese ha affidato ai social ha scatenato il dibattito sulle cartelle sbagliate.

Scontro politico

«La situazione è preoccupante: stanno mandando accertamenti per Imu non versata anche ai coltivatori diretti, che come è noto sono esenti dall’Imu agricola. Il risultato è che questi devono dimostrare di essere agricoltori, ma per questo sembra non bastare l’attestazione di iscrizione all’Inps ma viene chiesto loro di esibire i pagamenti. A mio avviso è il Comune che deve fare le opportune verifiche, con accesso agli atti, direttamente all’Inps», attacca il consigliere di minoranza Carlo Pahler. Il sindaco Gabriele Littera spegne il fuoco delle polemiche: «Quando si mandano migliaia di avvisi di accertamento può succedere che una parte di questi contenga degli errori: è da mettere in conto e troverei strano se non succedesse. Nel caso un utente riceva un avviso di pagamento ed è invece in regola coi versamenti può esibire la quietanza di pagamento e l’atto viene annullato. Si può mandare tutto alla società che gestisce il servizio, che risponde ad un numero verde, e la pratica si chiude». Secondo il sindaco la causa degli errori è da attribuire a ritardi nel versamento «alla data di emissione degli atti certi contribuenti erano scoperti ma hanno poi regolarizzato», oppure «al metodo di pagamento». Critico sul caso anche Gigi Piano, consigliere di minoranza: «La questione mette in rilievo la scarsa attenzione di sindaco e Giunta verso i cittadini. A fronte di una spesa ingente per le casse comunali, circa 160 mila euro garantire il servizio affidato ad una società esterna fino al 2024, i cittadini sono costretti a subire disagi e perdere tempo. Crediamo che si debba essere più attenti perché non basta scrivere qualche post sui social per far vedere che tutto va bene».