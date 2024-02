Il pasticcio dell’atto di nascita 

Negli anni Settanta, era un neonato di pochi mesi, arrivato a Nuoro dalla Germania con la madre. In Barbagia la donna aveva conosciuto quello che sarebbe diventato suo marito, con cui si costruì una nuova vita. Lei sposò l’uomo e con lui ebbe altri bimbi, e suo marito riconobbe come figlio legittimo anche il neonato che la donna portò dall’estero. Non una storia come tante, perché finisce in Tribunale, dove l’infante, oggi diventato uomo, ha scoperto che quello che credeva suo padre non lo era e ha citato il Comune a giudizio «al fine di accertare il difetto di veridicità della dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale».

Ovviamente, dell’uomo e della sua famiglia, per tutelare la loro privacy, non scriviamo i nomi, ma la vicenda sarebbe nata da un atto compiuto all’interno degli uffici civili cittadini.

La storia

La storia è quella di una immigrata al contrario, che arrivò nel centro dell’Isola, a Nuoro, agli inizia degli anni Settanta. Una città che all’epoca era proiettata verso il boom degli anni d’oro del mattone e del terziario, un Comune che ancora guardava alle regole del dopoguerra, dove una ragazza non poteva essere madre senza un “regolare” matrimonio. Una vicenda che nasce proprio da quell’esigenza quando la donna e l’uomo si sposano, e hanno un loro figlio, lui riconosce la paternità anche del primo bimbo. Un atto che però non era legittimo, e che ad oltre cinquant’anni salta fuori dagli archivi civili della città. È stato proprio l’infante arrivato con la mamma dalla Germania a scoprire casualmente la verità.

Difetto di veridicità

L’uomo, rivolgendosi a dei legali, ha chiesto l’applicazione dell’articolo 263 del codice civile sul difetto di veridicità della dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale a quasi 50 anni dall’atto stesso, nonostante il codice civile ponga un limite di un anno dall’avvenuta conoscenza e di 5 anni dall’annotazione del riconoscimento. Ma l’uomo ha scoperto solo pochissimo tempo fa la verità, proprio richiedendo un documento all’anagrafe del capoluogo barbaricino, dove avrebbe capito che in realtà era nato in Germania e il suo padre naturale non era quello nuorese che lo ha cresciuto fino a farlo diventare adulto.

Rimane di secondo piano il motivo che abbia spinto l’uomo a promuovere l’azione legale, che certamente avrà per lui un doppio effetto.

La citazione del Comune di Nuoro davanti al Tribunale civile e la richiesta di disconoscimento di quell’atto, di fatto, consegnerebbe al ricorrente non solo un semplice cambio di cognome, ma anche una nuova cittadinanza con il riconoscimento a tutti gli effetti del suo status di cittadino tedesco, perché nato in Germania.

Rimane però il fatto di un atto compiuto all’anagrafe cittadina, che non riportava la realtà e che con la digitalizzazione sarebbe emerso con tutta la sua incongruenza: l’atto di nascita non era a Nuoro, ma in Germania. Il Comune dovrà rimediare all’errore.

