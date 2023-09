Il pasticcio dei ricci: «Pesca senza limiti? Sarebbe una follia» 

Nessuno, nemmeno i pescatori professionali di ricci, vuole che la loro pesca sia aperta tutto l’anno. «E all’ultimo Comitato del tavolo pesca regionale nemmeno se n’è parlato», è infatti caduto dalle nuvole Renato Murgia, responsabile regionale di Fedagripesca e direttore dell’Associazione armatori, quando ha letto la notizia sulla “stagione infinita” dei ricci. E allora, perché l’assessora all’Agricoltura ha proposto l’apertura per 365 giorni l’anno? «Non ci ho pensato né neanche per un secondo: mica sono matta», è animosa la stessa Valeria Satta. E allora, tra ricci e capricci, che cosa davvero vuole fare la Regione?

Il “qui pro quo”

Un passo indietro: a portare confusione nel mondo della pesca e della difesa dell’ambiente, che pure ne avrebbe volentieri fatto a meno, è stato un involontario corto circuito tra l’assessora e la comunicazione della Regione. «Io ho proposto che il Consiglio regionale revochi in toto il blocco triennale della pesca ai ricci ma in stagione, tra novembre e aprile, visto che c’è un fermo triennale votato dal Consiglio regionale che per la seconda stagione consecutiva è stato annullato». Dunque, Satta vuole che si peschino i ricci malgrado il blocco triennale: «Sì, ma nella stagione della pesca, non tutto l’anno», sbuffa l’assessora, «non com’è invece risultato dalla nostra nota stampa. E poi, considerato che quel blocco è poi revocato singolarmente ogni anno, appoggio l’idea di eliminarlo del tutto, e questo spetta al Consiglio regionale. Pescare i ricci tutto l’anno sarebbe una follia». E io, sembra dire, folle non sono. «Chiedo di rimuovere il blocco triennale perché tanto, poi, a pescare i ricci vanno gli abusivi».

«Rimuovere lo stop»

Dopo tanto chiasso, basta? Può bastare? Difficile dirlo, a un passo dalla campagna elettorale: infatti Satta lamenta il fatto che la si accusi «di aver fatto marcia indietro, mentre ribadisco quel di cui si è parlato al Comitato del tavolo pesca regionale», di cui fanno parte le associazioni dei pescatori, la Capitaneria di porto, il Corpo forestale e Agris, l’agenzia regionale per l’agricoltura e la pesca, e in cui rientrano le Università di Cagliari e Sassari. Però Renato Murgia, responsabile regionale di Federagripesca-Confcooperative, assicura che «di rimuovere il fermo stagionale, al Comitato, non si è parlato. E nemmeno degli abusivi che pescano i ricci, e quindi dell’opportunità di riaprirne la pesca perché altrimenti la fanno loro. Che facciamo, allora: consentiamo di sparare alle pernici durante il periodo di chiusura della caccia perché ci sono i bracconieri? Quando mai! Detto questo», sbuffa Murgia, «la riapertura della pesca dei ricci per l’intero anno, come aveva fatto intendere il comunicato della Regione, ha fatto saltare dalla sedia tutti noi operatori: se si facesse davvero, la risorsa in mare», cioè i ricci, «finirebbe, si cancellerebbe la loro esistenza nei nostri mari. E nessuno pescherebbe più nulla».

Blocco e indennizzi

Sullo sfondo, c’è che - quando si è riunito il Comitato - non erano ancora disponibili, e non lo sono nemmeno ora, i risultati degli studi degli Atenei di Cagliari e Sassari sulla popolazione dei ricci nei mari sardi. E allora anche il blocco triennale della pesca, decisa dal Consiglio regionale, sulla base di che cosa si dovrebbe revocare, come auspica l’assessora Satta? «Non lo so, ma so che noi associazioni non vogliamo la riapertura decisa senza dati», polemizza Murgia di Federagripesca: «Se la situazione richiede il blocco triennale della pesca ai ricci, noi imprese lo capiamo e rispettiamo: vogliamo un programma compatibile con la sostenibilità ambientale. Ma se si blocca senza un progetto di compensazioni economiche alle imprese, allora ci affondano tutti. Sarebbe il caso», conclude Murgia, «di attendere i dati degli studi delle Università e poi decidere». Insomma, cum grano salis . E in mare ce n’è.

