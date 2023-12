Il pasticcio-Arsenale figlio del G8 truffa 

La Procura di Tempio indaga sull’operato della Regione e ipotizza un ingiustificato stallo, dannoso da punto di vista ambientale, del risanamento dell’ax Arsenale di La Maddalena. Ma dall’inchiesta affidata alla Guardia Costiera, che vede indagato il presidente Christian Solinas, emerge la disastrosa situazione che il G8 beffa di La Maddalena ha lasciato alla Sardegna. La Regione si è trovata a gestire le conseguenze di una truffa da quasi cento milioni di euro, con le bonifiche pagate dal governo nazionale e mai completate.

Negli atti si legge che lo Stato ha lasciato ai maddalenini un sito che richiederebbe un dragaggio di circa 100mila metri cubi di materiale. Si parla dello specchio acqueo del molo Carbone e aree attigue. In un atto tecnico il Comune di La Maddalena conferma «una contaminazione da mercurio e idrocarburi, con uno spessore di contaminazione maggiore di 50 centimetri».

La storia va avanti dal 2009 e solo dieci anni dopo Solinas assume l’incarico di Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale. Inoltre dalle indagini emerge anche che la Giunta regionale si è trovata sul tavolo un progetto, bloccato da Solinas, che prevedeva «una interposizione di uno strato di HPDE (polietilene ad alta densità) da collocare su un letto di sabbia ed il successivo inserimento di materassini prefabbricati». In pratica una sorta di telo da collocare in mare per sigillare tutto ed evitare la dispersione delle sostanze inquinanti sul fondale. Una soluzione che non aveva convinto l’Arpas e i tecnici della Regione.

