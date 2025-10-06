Il pasticciaccio del festival letterario 

C’eravamo tanto amati: a San Gavino si è aperta una frattura che appare difficilmente sanabile tra la nuova amministrazione comunale e i componenti dell’associazione del Festival letterario del Monreale. All’origine del divorzio, maturato proprio durante la recente edizione della kermesse letteraria che da sette anni riunisce in paese scrittori di fama nazionale, la scelta dell’amministrazione di cambiare il nome alla manifestazione: dal più generale “Festival del Monreale” a “Festival di San Gavino Monreale”.

Presidente e direttrice

«È venuto a mancare lo spirito che ci ha sempre animato», spiega a nome di tutti i volontari il presidente del sodalizio Leonardo Uda: «Non vogliamo nasconderci. Tra lo staff del festival e l'attuale amministrazione comunale ci sono divergenze su aspetti fondamentali dell’evento: abbiamo provato a superarle, per rispetto di ospiti e pubblico. Avere visioni diverse è uno stimolo: può portare a una sintesi che arricchisce tutti. Ma non è questo il caso. Le divergenze sono diventate insuperabili: per questo è giunto il momento di una necessaria sospensione». Il futuro del festival, insomma, è quantomeno incerto. L’amarezza è tanta. L’ultima edizione ha contribuito ad acuire le differenze: «Anziché valorizzare il festival – aggiunge Uda – l’amministrazione ha fatto di tutto di distruggerlo. Ma la manifestazione è dei sangavinesi, e dispiace doverci fermare per la comunità che ci ha sempre sostenuto e per i 50 volontari che ogni anno ci aiutano». Il cambio del nome, prosegue il presidente, è stato «un primo passo» al quale non si poteva non reagire: «Non possiamo certo snaturare la nostra manifestazione», conclude.

Amareggiata anche Francesca Spanu, direttrice artistica del festival insieme a Giovanni Follesa: «Le divergenze hanno riguardato il cuore e il format dell’evento, tali da rendere impossibile la prosecuzione della collaborazione. Prendo atto dell'intenzione del Comune di continuare con un festival letterario. Naturalmente sarà un nuovo evento e con nuovi soggetti perché il format, il logo, il nome e il marchio appartengono all’associazione “Festival letterario del Monreale”. Staremo a vedere».

Sindaco e minoranza

Il sindaco Stefano Altea ringrazia l’associazione per il lavoro svolto ma intende procedere su altre vie: «L’amministrazione comunale – dice – conferma la propria volontà di investire su questo evento per renderlo ancora più valido e attraente per il pubblico non solo locale e continuerà anche senza di loro».

Molto critico il consigliere di minoranza Nicola Ennas: «Ho contribuito da amministratore prima e da volontario poi a questo progetto innovativo che è diventato con il tempo un appuntamento atteso. L’amministrazione precedente ha favorito senza ingerenze il festival, facendo sì che si portasse avanti lo spirito originario di direzione artistica che ne hanno fatto un evento diverso da tutti gli altri. Visto questo epilogo credo che al sindaco e all'assessore alla Cultura manchino simbolicamente le doti del Re Mida». Perplessa anche la consigliera Silvia Mamusa: «Spero che ci sia la possibilità di trovare un modo di dialogare e collaborare».

