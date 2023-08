Il passo indietro della Juve 

Juventus 1

Juventus (3-5-2) : Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah (36' st McKennie), Fagioli (21' st Pogba), Locatelli (36' st Yildiz), Rabiot, Cambiaso (21' st Iling-Junior); Vlahovic, Chiesa (29' st Milik). In panchina Pinsoglio, Garofani, Gatti, Kostic, Huijsen, Kean, Miretti, Rugani, Soulé, Nicolussi. All. Allegri.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (16' st Corazza); Moro (16' st Dominguez), Aebischer (40' st El Azzouzi); Ndoye (47' st Fabbian), Ferguson, Orsolini (16' st Karlsson); Zirkzee. In panchina Ravaglia, Gasperini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Van Hooijdonk, Urbanski. All. Thiago Motta.

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : nel pt 24' Ferguson; nel st 35' Vlahovic.

Note : angoli 6-2 per la Juventus. Recupero: 2' e 7'. Ammoniti: Rabiot, Posch, Yildiz.

La Juve si spaventa con il Bologna, il pari arriva soltanto all'80'. I rossoblu si dimostrano un osso duro e vanno avanti con Ferguson, poi Vlahovic evita la sconfitta all'esordio allo Stadium. C'è il sapore dell'occasione persa tra i bianconeri, anche se Thiago Motta ha meritato ampiamente il punto conquistato sotto la Mole e può recriminare per il rigore non concesso sul contatto Ndoye-Iling. Un cambio forzato e uno per scelta tecnica, per il resto è la stessa Juve vista a Udine.

La Juve è la stessa della Dacia Arena negli uomini e nello schieramento, non nell'atteggiamento e nella brillantezza: fin dai primi minuti i bianconeri sembrano compassati e prevedibili, lenti nella manovra e nei movimenti senza palla, così i rossoblu fanno la loro partita di ripartenza e contropiede. Il gol è nell'aria e arriva a metà primo tempo: Bremer e Alex Sandro si ostacolano a vicenda e lasciano palla a Zirkzee, l'olandese premia l'inserimento di Ferguson e lo scozzese porta avanti gli ospiti. Dall'altra parte, invece, Skorupski è inoperoso.

La ripresa

La Juve torna negli spogliatoi sotto di un gol e sommersa dai fischi. Vlahovic pareggia subito ma l'arbitro annulla dopo la revisione al Dar per un fuorigioco di Rabiot. Poi Skorupski respinge a mano aperta una conclusione di Weah e Fagioli si divora il pari da ottima posizione. Allegri cerca la svolta al 66' con Iling-Junior e Pogba, accolto da un'ovazione. Sono i rossoblu, però, ad andare vicini al raddoppio: Perin respinge il tiro di Zirkzee, Iling-Junior contrasta Ndoye a pochi metri dalla linea di porta ma per l'arbitro è tutto regolare, con Thiago Motta ammonito per proteste.

A 10’ dalla fine arriva il pari: Pogba lancia Iling-Junior, cross in mezzo e colpo di testa vincente di Vlahovic. Le mosse di Allegri per provare a vincerla sono McKennie e Yildiz, ma nel recupero è la Juve a rischiare il colpo del ko. Alla fine è un punto a testa, con i bianconeri che fanno passi indietro rispetto a Udine.

