Il passo dei fedeli in nome della speranza 

Oggi il passo dei fedeli si unisce al battito del cuore spirituale della Chiesa diocesana dell’Ogliastra e di Nuoro, alla vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, grande festa mariana. Nell’ambito del programma della Pastorale del turismo che è in corso a La Caletta, a Tortolì e Lanusei, questo cammino di fede orientato al tema della “ricerca della speranza” (così il vescovo di Nuoro Antonello Mura, col responsabile dell’iniziativa don Alessandro Fadda, ha inteso declinare la riflessione al centro della kermesse), propone due distinti pellegrinaggi. Il primo già partito all’alba dall’Anfiteatro Caritas di Tortolì si è mosso verso Santa Maria Navarrese: a piedi tra pinete profumate e spiagge dorate, cullati dal suono del mare, fino a giungere alla chiesa di Santa Maria, dove la comunità si radunerà per la Santa Messa. Un inizio di giornata immerso nella luce nascente, segno proprio della speranza. Al calare del sole, alle 19.30, un nuovo cammino partirà da La Caletta, dal Barrio del Mar. I fedeli seguiranno il sentiero della sabbia fino all’Area Fraterna della parrocchia di N.S. Di Fatima, dove la Messa vigiliare in onore dell’Assunta concluderà il giorno nel segno della gratitudine e della pace. “Seguendo Maria, dall’alba al tramonto” è considerato dai fedeli un camminare con la Madre della Chiesa di Cristo.

