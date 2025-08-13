VaiOnline
Chiesa.
14 agosto 2025 alle 00:45

Il passo dei fedeli in nome della speranza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oggi il passo dei fedeli si unisce al battito del cuore spirituale della Chiesa diocesana dell’Ogliastra e di Nuoro, alla vigilia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, grande festa mariana. Nell’ambito del programma della Pastorale del turismo che è in corso a La Caletta, a Tortolì e Lanusei, questo cammino di fede orientato al tema della “ricerca della speranza” (così il vescovo di Nuoro Antonello Mura, col responsabile dell’iniziativa don Alessandro Fadda, ha inteso declinare la riflessione al centro della kermesse), propone due distinti pellegrinaggi. Il primo già partito all’alba dall’Anfiteatro Caritas di Tortolì si è mosso verso Santa Maria Navarrese: a piedi tra pinete profumate e spiagge dorate, cullati dal suono del mare, fino a giungere alla chiesa di Santa Maria, dove la comunità si radunerà per la Santa Messa. Un inizio di giornata immerso nella luce nascente, segno proprio della speranza. Al calare del sole, alle 19.30, un nuovo cammino partirà da La Caletta, dal Barrio del Mar. I fedeli seguiranno il sentiero della sabbia fino all’Area Fraterna della parrocchia di N.S. Di Fatima, dove la Messa vigiliare in onore dell’Assunta concluderà il giorno nel segno della gratitudine e della pace. “Seguendo Maria, dall’alba al tramonto” è considerato dai fedeli un camminare con la Madre della Chiesa di Cristo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 