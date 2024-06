«Il passo carrabile? Mai chiesto» 

«Mio nonno ha ceduto un quarto dei suoi terreni per costruire la città. Una buona parte delle nostre terre, anni dopo, l’abbiamo messa ancora a disposizione per far sì che Carbonia potesse espandersi ancora. Ne sono fiero ma mai avrei pensato che, alla mia età, il Comune mi avrebbe chiesto di pagare una tassa sul suolo pubblico». Carlo Desogus ha 86 anni e vive in Lubiana: in questi giorni fa i conti con la richiesta datata 2019 del pagamento del passo carrabile. L’anziano, classe 1937, fa parte dei circa duemila cittadini che da due anni fanno i conti con un balzello per un servizio che non hanno mai chiesto: «Io la macchina non ce l’ho ma ho un cancello dal quale si accede al terreno intorno alla mia casa – spiega – sono anni che mi chiedo il perché di questa beffa. Chissà mio nonno come l’avrebbe presa».

Il passato

Il nonno di Carlo si chiamava Antonio Desogus ed era nato nel 1875: «Viveva nella zona di Serbariu a pochi passi dal centro dell’attuale frazione – racconta l’anziano – all’epoca si diceva che avesse trovato un tesoro che gli aveva permesso di comprare tanta terra dove mai nessuno avrebbe pensato che un giorno sarebbe nata la nostra città. L’ultimo figlio di mio nonno raccontava che lui spesso si sedeva nei terreni dove ora c’è la chiesa di San Ponziano e da lì sorvegliava il bestiame. Erano nostri anche i terreni che io stesso da bambino ho arato sino ai primi anni ’50 nella zona commerciale della città, dove oggi c’è un hotel, i licei e più avanti una delle sedi della Asl. Tutti quei terreni vennero espropriati per poche lire. Nel 1963 mio padre Albino mi cedette i suoi terreni di via Lubiana dove ho costruito la mia casa. Anche se non possedevo un’automobile ho lasciato un varco, dove poi ho messo il cancello, per entrare nella mia proprietà». Il resto della storia vede Carlo lasciare il Sulcis alla volta della Svizzera: «Quando sono tornato dopo molti anni ho potuto vedere le differenze tra quella terra dove tutto era perfetto e qui dove i cittadini dovevano fare i conti con una burocrazia assurda, la stessa che riscontro per questa tassa che mi chiedono di pagare».

La tassa

Insomma, in casa Desogus quel bollettino del passo carrabile proprio non va giù e Carlo si è rivolto all’associazione dei consumatori che da anni tenta di portare avanti la protesta di migliaia di famiglie: «La trovo una tassa assurda e ingiusta e, infatti, si sono affrettati a cancellarla per gli anni futuri. – conclude l’anziano - Faccio un appello al Comune: trovate una soluzione per rimediare a questo grave errore».

