Il passeggino che visse due volte 

Scegli, prendi, porti. Sono le tre parole chiave del Centro del riuso comunale di Sa Serrixedda gestito dalla De Vizia, che per farsi conoscere dai cittadini diventa itinerante. Sono ancora in troppi a non sapere della sua esistenza e di conseguenza non sono mai andati a portare abbigliamento, mobili, libri e tante altre cose di cui ci si vuole disfare, per metterle a disposizione di chi invece può prenderle e utilizzarle.

Informazioni

Così ecco comparire i gazebo informativi in una serie di tappe che andranno avanti anche nelle prossime settimane, a cominciare da domani in piazza Sant’Elena. E nei giorni scorsi il Centro di riuso ha fatto tappa a Santo Stefano nei parcheggi della chiesa, tra la folla del mercatino rionale, dove le addette della De Vizia si sono messe a disposizione per rispondere a tutte le domande.

«Più che portare oggetti», spiegano le addette al gazebo, «in questa fase chiedono solo informazioni, tipo cosa si può portare e cosa no. Magari torneranno, ma per ora vogliono sapere» E il centro itinerante sta funzionando, «perché molti cittadini non sapevano che ci fosse. Capita anche che arrivino persone all’ecocentro con tanta roba anche nuova e che siano pronti a buttarla perché non conoscono il centro».

Il recupero

E infatti eccoli qui i cittadini curiosi ma un po’ disorientati. «Io non sapevo proprio che ci fosse questo centro» dice Efisio Pinna 85 anni, «certo che è una cosa utile. Io non butto mai via niente se si può recuperare, e sarò ben contento di portarlo alla De Vizia». Intenta a chiedere informazioni davanti al gazebo c’è anche Giuliana Manca, 80 anni: «Eccome se ho cose che non uso più, tantissime e anche nuove. Adesso che ho saputo che c’è questo centro le posso portare e andrò di sicuro». Più informata è Maria Carmela Aresu 55 anni, «per la verità ne avevo sentito parlare ma non avevo ben capito come funzionasse. Mi hanno detto che si può sia portare che prendere ed è una cosa molto utile, perché magari potrebbero servire cose per una seconda casa come piatti e stoviglie e si potrebbero prendere da lì».

Mercatino gratuito

Perché al Centro del Riuso si può trovare di tutto: è una sorta di mercatino dell’usato, dove chi vuole porta capi e oggetti che non servono più e chi li vuole ritirare lo può fare senza spendere un centesimo. Tutto quello che è presente al centro si può trovare sul sito web apposito: scegli, prenoti e poi vai a ritirare. Ad accogliere gli utenti, il mercoledì dalle 10 alle 16 e il sabato dalle 8 alle 13 (tranne quando giornate coincidono con una festività) c’è il personale che consegna la merce. Ad andare per la maggiore sono soprattutto gli articoli per i bambini: abbigliamento, passeggini, seggioloni, attrezzatura per la scuola e tanti giocattoli. E non c’è da stupirsi: una volta che i passeggini non si usano più perché i bimbi crescono, anziché gettarli si portano al centro del Riuso. Dove vige una regola ferrea: ogni oggetto deve essere in buone condizioni. Per il resto c’è l’ecocentro.

RIPRODUZIONE RISERVATA