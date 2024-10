Il passato rivive nei ricordi degli ex sindaci 

Cinquant’anni di storia, di arte, di cultura, ma anche di agricoltura e di vita politica. Insomma, cinquant’anni di San Sperate: di questo si è parlato all’iniziativa organizzata dall’associazione Gramsci “L’ex sindaco sono io”, che riuniva tutti gli ex primi cittadini del paese ancora in vita (o almeno, quelli che hanno accettato l’invito) in una serata di discussioni e riflessioni su un paese che in mezzo secolo ha raddoppiato i suoi abitanti e che ha visto nascere e crescere un movimento artistico unico nel suo genere, guidato dallo scomparso Pinuccio Sciola. Presenti all’incontro Amalia Schirru, Adriano Casti, Iginio Casti, Antonio Paulis e Enrico Collu.

La scelta

Insieme hanno ripercorso tempi, anche politici, diversi. «Ricordo di aver vissuto il rapimento Moro. In quel momento decisi di iscrivermi al Partito comunista e di vivere il paese», spiega Amalia Schrru, diventata sindaca negli anni ‘80. «All'epoca c’erano 5mila abitanti. Pochissime infrastrutture, ricordo il mio vicinato. Strade non asfaltate, vecchia illuminazione, nessuna scuola media o materna (solo suore). Il paese era disagiato, una sfida continua. La gente, durante le assemblee, chiedeva al sindaco di tutto. Magari far tornare le figlie a casa presto». Adriano Casti, arrivato successivamente alla carica di sindaco, aggiunge: «Amalia aveva fatto tanto, come i piani di risanamento, ma era difficilissimo attuarli con la burocrazia dell’epoca. Essere sindaco fu molto bello, ma stressante, dopo due esperienze decisi di chiudere».

La cultura

Ma una costante, per tutti i sindaci, è stato il movimento culturale. In particolare la figura di Pinuccio Sciola. «Ricordo che una volta mi fermò per raccontarmi delle strade colorate, chiedendomi di immaginare gli uccelli che guardavano il paese dall’alto». Enrico Collu aggiunge: «È mancato Pinuccio, ma anche Pablo Volta, Raffaele Muscas. Persone che davano carica propulsiva al movimento, ma è la comunità che ha spinto loro a rimanere nel paese». Iginio Casti, poi, ha ragionato proprio sul ruolo dei capofila di questo tipo di movimenti: «Si parla del carisma del paese, ma la mia domanda è: “la storia la fanno i popoli o i condottieri? Forse dovremmo aspettare che nasca qualcun altro che abbia quell’attitudine, magari un nuovo Pinuccio».

I cambiamenti

E infine i ragionamenti su come è cambiato il mondo: «Mi ritrovai a fare il sindaco nel 2007», riprende Paulis. «Ci fu la crisi, c'era il problema della speculazione edilizia. Eravamo aumentati di 1700 abitanti solo in pochi anni. Le esigenze erano cambiate e i servizi erano pochi di fronte al peso di questo aumento. Oggi siamo un paese di più di 8mila abitanti». Collu chiude riflettendo sul sindaco e la sua figura: «Una persona sola, anche se fa parte di un gruppo. Poi con l’avvento dei social tutto è cambiato: si diventa bersagli«. Stefania Spiga, attuale consigliera di minoranza, ha organizzato e moderato l’appuntamento che non si esclude possa ripetersi in futuro. «Spesso finiamo per dimenticare il passato più recente, non deve succedere».