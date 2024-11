«Il passato è passato». Ma il Genoa non è un avversario qualsiasi per Nicola 

Non vive certo di ricordi, Davide Nicola. «Ormai il passato da calciatore faccio fatica a ricordarlo, ma nel 2020 raggiungemmo un grande risultato. Ora, però, mi dedico anima e corpo al presente, conterà la sfida in quanto motivo di crescita per noi. Ho grandissimo rispetto per il Genoa ma l’emozione è rivolta alla mia squadra». Lo ha detto l’ultima volta che ha sfidato i liguri, a febbraio, dalla panchina dell’Empoli. E ha ribadito il concetto più volte anche a Cagliari, alla vigilia della gara contro i toscani e di quella col Toro. Quasi a voler prendere le distanze dal passato e da qualsiasi tipo di tentazione emotiva e - allo stesso tempo - rendere la nuova esperienza unica e speciale. Sino a sei mesi fa in Toscana, ora in Sardegna, prima ancora a Salerno, Torino, Udinese e Crotone, oltre a Genova, appunto. La sfida al Grifone - del quale è stato una bandiera da difensore dopo quattro anni nelle giovanili e col quale ha conquistato una salvezza incredibile da allenatore - non può tuttavia lasciarlo indifferente. Soprattutto a Marassi, il suo stadio di riferimento per buona parte della carriera, tra i tifosi che lo hanno sempre sostenuto, nel bene e nel male, e vecchi amici pronti ad accoglierlo a braccia aperte domenica prossima prima del fischio d’inizio. Prima, dunque, che salga la tensione agonistica. Anche perché i punti iniziano a pesare, figurarsi in uno scontro diretto per la salvezza come questo.

Il Genoa nel destino

Nicola è nato a Luserna San Giovanni, paese con poco più di settemila abitanti che fa parte della città metropolitana di Torino. Ha scelto, però, di coltivare la passione per il calcio a Genova, dove si è trasferito a soli 16 anni. Ha fatto la gavetta - tra le giovanili rossoblù e i due prestiti a Fidelis Andria e Ancona - prima di prendersi il Genoa, dal 1995 al 2002, sempre in Serie B, con una breve parentesi a Pescara. In tutto 184 partite, arricchite da 5 reti. Radice, Burgnich, Delio Rossi, Bolchi, Scoglio e Reja tra gli allenatori che hanno segnato il suo percorso sotto la Lanterna.

Il tabù da sfatare

È entrato così nel cuore del popolo genoano, che a lui si è aggrappato quando poi è tornato, diciassette anni dopo, da allenatore in una situazione travagliata a dir poco, al posto di Thiago Motta. La squadra era ultima con appena 11 punti conquistati in 17 partite: con lui al timone diede la scossa, accusò poi la sosta forzata per il Covid, si salvò comunque all’ultima giornata battendo 3-0 il Verona. Finita la stagione, il presidente Preziosi decise, tuttavia, di non confermarlo per puntare su Maran, reduce a sua volta dall’esonero di Cagliari. E lì, si chiuse un ciclo per Davide Nicola che - per uno spietato scherzo del destino - ogni volta che ha affrontato il Genoa da avversario non ha mai vinto: ottenendo quattro pareggi, tre sconfitte e nemmeno un successo. Quale occasione migliore, dunque, per sfatare il tabù, tra sei giorni al Ferraris, a partire dalle 12.30. Poi magari, al triplice fischio, potrà strizzare l’occhio al passato.

RIPRODUZIONE RISERVATA