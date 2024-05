Il passaporto? Si farà alle Poste 

Da luglio gli italiani potranno richiedere e ritirare il passaporto anche negli uffici postali. Con un risparmio di tempo per i cittadini e un alleggerimento del lavoro per le questure. L'annuncio lo ha dato il direttore generale di Poste Italiane, Giuseppe Lasco, al termine di un incontro al Viminale con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Quest'ultimo ha rimarcato l'accelerazione dopo le lunghe attese, con proteste e interrogazioni parlamentari, registrate negli ultimi anni per ottenere il documento: nel 2024 saranno rilasciati 3,4 milioni di passaporti rispetto ai 2,7 milioni dell'anno precedente. «Un segno tangibile - ha sottolineato il ministro - dell'impegno che abbiamo profuso per fornire risposte efficaci ai cittadini». Lo scorso marzo era partita l'iniziativa che consentiva il rilascio del documento per viaggiare all'estero negli uffici postali dei Comuni con meno di 15mila abitanti, senza la scomodità di spostarsi per raggiungere la questura più vicina. Da allora, ha spiegato Lasco, «abbiamo registrato più di 350 richieste nei 31 uffici postali in cui tale servizio è attivo, servizio che entro fine mese sarà operativo in più di 130 uffici».

La seconda fase

Ma la grande novità, ha aggiunto, è che, «conclusi i passaggi normativi, da luglio questo servizio interesserà progressivamente gli uffici postali di tutta Italia, senza distinzioni tra piccoli e grandi centri». La notizia era molto attesa anche dai rappresentanti delle associazioni del turismo organizzato, presenti ieri al Viminale con Piantedosi e Lasco.

Nell'occasione il ministro ha esposto i risultati dello sforzo impresso per favorire i tempi di rilascio dei passaporti. «Grazie all'introduzione della nuova agenda prioritaria, a cui si è affiancato un rilevante sforzo messo in campo dalle questure, sia in termini di personale che di modelli organizzativi», ha rilevato, «è stato possibile incrementare sensibilmente il numero degli appuntamenti fissati, che nel solo mese di aprile di quest'anno sono stati 354mila, a fronte dei 230mila dell'aprile 2023».

Soddisfatta la ministra del Turismo, Daniela Santanchè: «Le misure messe in campo dal ministero dell'Interno insieme a Poste Italiane – ha detto – stanno dando i loro risultati. Grazie anche alle associazioni del turismo organizzato per i contributi portati durante i tavoli di confronto. Questa è la testimonianza di come il gioco di squadra sia la chiave per vincere».

