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Settimo San Pietro.
02 novembre 2026 alle 00:56

Il passaporto allo sportello delle Poste 

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Ammodernato, con ambienti a basso impatto ambientale e una nuova illuminazione a basso consumo energetico. Ha riaperto in via Gramsci a Settimo un ufficio postale del tutto ristrutturato nell’ambito del progetto Polis: ora gli utenti possono chiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello senza dover andare in Questura a Cagliari, e hanno anche la possibilità di riceverlo a domicilio. Sono disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “Obis M”. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,45 e il sabato fino alle 12,45.Sinora nel sud Sardegna sono stati ristrutturati e rinnovati 104 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 113 sedi operative nei Comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti. (ant. ser.)

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