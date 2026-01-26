Il paso doble di Marras e Maria Lai a Milano  

Un dialogo fatto di gesti, fili e frammenti, in cui l’intimità poetica di Maria Lai incontra l’immaginario stratificato di Antonio Marras. È una coreografia visiva quella che prende forma in “Maria Lai Antonio Marras: Paso Doble”, mostra che alla M77 Gallery di Milano in via Mecenate 77 mette in scena l’incontro e la distanza tra universi artistici distinti ma affini. Un “passo a due” in cui avvicinamenti e separazioni non annullano le identità, ma le rendono più leggibili, affidando alle opere il compito di raccontarle.

Esposizione

M77 Gallery inaugura il 2026 con questo progetto espositivo inedito, curato da Francesca Alfano Miglietti, aperto al pubblico da venerdì prossimo 30 gennaio al 16 maggio. Per la prima volta, il lavoro di Maria Lai e Antonio Marras viene messo a confronto in un percorso articolato che riunisce circa duecento opere, restituendo analogie e divergenze di due ricerche che, pur muovendosi su piani diversi, condividono una medesima tensione verso l’ altrove . Come nel tradizionale paso doble di origine spagnola, ogni opera segna il ritmo di un movimento fatto di equilibrio e contrappunto. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso un gioco di isolamenti e rimandi, in cui le opere dialogano a distanza, creando un sistema di relazioni che attraversa gli spazi della galleria. Se Maria Lai costruisce il proprio linguaggio attraverso il disegno, la scultura e l’assemblaggio di fili, stoffe, libri, poesia e concetti, Antonio Marras attraversa una pluralità di codici con un approccio più teatrale e visionario. In entrambi i casi, però, l’atto creativo nasce da una necessaria separazione dal mondo così come è conosciuto: una sospensione dell’ordine reale che consente alla comunicazione visiva di spingersi oltre i propri confini. L’opera diventa così espressione di una solitudine consapevole e ribelle, luogo di una visione alternativa fatta di frammenti, incontri e possibilità. «L’uomo è sempre in attesa di un altrove, e intanto se lo inventa con l’arte», scrive Maria Lai. A questa idea fa eco Antonio Marras: «Credo che l’arte sia una particolare forma di isolamento, di concentrazione, un modo per estraniarmi dal reale. Mentre pasticcio, sono in una bolla, in una sorta di altrove». La mostra presenta disegni, libri, dipinti, collage, installazioni e sculture di Maria Lai, realizzati tra il 1954 e il 2011, e di Antonio Marras, dal 2000 al 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA