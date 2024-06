«Il partito ora c’è e sta crescendo in Italia» 

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro con una sola lista e poche risorse a disposizione, contro queste corazzate e un sistema bipolare che si alimenta da sé: recuperare con 26 candidati non era semplice», dice Emanuela Corda, candidata sindaca di Alternativa (che ha preso lo 0,9%, 123 voti), che ieri pomeriggio ha prima seguito lo spoglio dal seggio dell’istituto Buccari e in serata ha raggiunto la sua sede elettorale di via Alghero.

«Rivendichiamo l’ottimo lavoro fatto, è stato pregevole e credo anche di essermi sempre comportata bene con i miei sfidanti, ho avuto ottimi feedback», dice. «Ho preso atto del risultato. So molto bene che poi nel silenzio dell’urna ciascuno fa ciò che vuole», prosegue. «Al di là del voto utile e del solito ricatto che è molto forte quando si crea un sistema bipolare così solido è difficile scardinarlo, ciascuno ha il diritto di fare la sua scelta in libertà e per questo sono molto serena». E poi guarda al futuro di Alternativa. «Si è creato un gruppo solido, coeso, fatto di persone capaci e di tante personalità. Di persone determinate accomunate solo da valori e principi», aggiunge ancora ricordando la nascita del partito con il no alla fiducia a Draghi. «Abbiamo fatto questa scelta di presentarci da soli, siamo stati anti-sistema fin dal principio. Credo che questo percorso avrà un suo valore. D’altronde Alternativa è partito nazionale, rappresentato in diverse regioni. Ci siamo presentati già in altre elezioni comunali con liste giovani e semi sconosciute. Il partito ora c’è e sta crescendo, continueremo le nostre battaglie per la democrazia, la Costituzione e per i nostri valori».

