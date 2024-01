Il Partito Gay con Todde, Italia Viva appoggia Soru 

Ultima settimana per la compilazione delle liste per le regionali. Ieri sui social il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, confermando la propria candidatura col Pd, ha annunciato che la direzione regionale Dem ha approvato le liste. Intanto la campagna elettorale procede, soprattutto con gli incontri sui territori. Alessandra Todde, schierata come candidata presidente da dieci liste - Pd, M5S, Av, Progressisti, Sinistra Futura, Demo, civica Noi con Alessandra Todde, Socialisti con Sardi in Europa, Orizzonte comune, Forza Paris – punta a superare le 60 tappe annunciate a inizio campagna e annuncia che da oggi a domenica sarà nel nord dell’Isola, incontrando i cittadini a Bultei, Bono, Ozieri, La Maddalena, Arzachena, Cagliari, Ales, Mogoro, Terralba, Orani, Oristano e Olzai. Sabato mattina però dovrà tornare a Cagliari almeno per il tempo della conferenza stampa insieme a Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, che sostiene la sua candidatura.

E oggi pomeriggio a Sassari Renato Soru - candidato presidente della Coalizione sarda che riunisce Progetto Sardegna, Liberu, ProgRes, Irs, Upc, Azione, +Europa, Sardegna chiama Sardegna e Rifondazione - si confronterà con il Movimento omosessuale sardo su diritti, inclusione, identità e cittadinanza in un incontro pubblico al circolo Borderline. Il fondatore di Tiscali ed ex presidente della Regione intanto incassa il sostegno di Italia Viva. «Ci accomunano – scrive Iv – idee, programmi e prospettive di sviluppo per una regione sempre più moderna, inclusiva e vicina ai suoi abitanti». E riunendo nella sua coalizione Iv e Azione, riesce in un certo senso nella ricostituzione del terzo polo spezzato dal divorzio Renzi-Calenda. Ma ieri per Soru è stata una giornata dedicata soprattutto alle parti sociali, con l’incontro con il Tips, il Tavolo istituzioni parti sociali per lo sviluppo economico del nord-ovest Sardegna, che si è tenuto alla Camera di commercio di Sassari. Un’occasione per ragionare sugli strumenti della partecipazione democratica e sottolineare che la legge statutaria dev’essere un punto centrale dell’azione di governo per la prossima legislatura.

