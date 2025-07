Il partito di Musk fa crollare in Borsa i titoli di Tesla 

Washington. Elon Musk contro tutti. Mentre ormai è guerra aperta con Donald Trump e i suoi alleati, il miliardario si trova ad affrontare anche lo scetticismo di Wall Street sul suo America Party. A pagarne le conseguenze è Tesla: il colosso delle auto elettriche perde fino all’8%, con gli investitori frustrati dal nuovo impegno politico di Musk che rischia di distrarlo dalle sue aziende proprio nel momento in cui hanno più bisogno di lui. Dedicare risorse e attenzione a un nuovo partito politico va contro quanto promesso da Musk agli investitori durante l’ultima conference call seguita ai deludenti risultati trimestrali. Allora il miliardario si era impegnato a dedicare tempo ed energie alla casa automobilistica, alle prese con un calo delle vendite e degli utili in seguito al suo sostegno a Trump e alla crescente concorrenza.

In Cina inoltre il colosso delle auto elettriche sta incontrando notevoli difficoltà: la sua quota di mercato è calata e la reputazione del miliardario è stata danneggiata dal suo “divorzio” dal presidente. «Gli investitori sono stanchi di un Musk distratto e vedono negativamente il suo impegno in politica», hanno spiegato alcuni analisti, secondo i quali forse è arrivato il momento per il consiglio di amministrazione di Tesla di alzare la voce e imporsi sul miliardario. «I consigli di amministrazione delle società» di Musk «vogliono che torni a guidarle. Probabilmente non sono contenti dell’annuncio» di un nuovo partito, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. A preoccupare gli investitori dell’impero del miliardario non è comunque solo la sua distrazione: a innervosire è la possibile “vendetta” di Trump sui contratti cancellati con l’amministrazione federale, soprattutto per SpaceX.

