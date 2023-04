Il partito del sindaco sparisce dall’Aula  

A dieci mesi dall’inizio del mandato il sindaco si ritrova in Consiglio “da solo”. L’unico esponente dei Riformatori è lui, dopo che ieri Gianfranco Licheri ha annunciato la nascita del gruppo misto. Che nelle sue fila vede il neo entrato in Aula, Davide Tatti, e Paolo Angioi che anche lui ieri ha ufficializzato il suo addio all’Udc. In sostanza quindi il partito del primo cittadino nell’Aula dei quattro Evangelisti non esiste più, almeno nei banchi dei consiglieri.

L’annuncio

A inizio seduta il doveroso ricordo con un minuto di silenzio di due consiglieri che sono deceduti pochi giorni fa, Franco Serra e Sergio Tronci. Poi la parola a Massimiliano Sanna che ha annunciato ufficialmente l’ingresso in Giunta con delega ai Servizi sociali di Carmen Murru e in Consiglio di Davide Tatti.

Parola quindi al neo consigliere che ha lanciato il primo “missile” al sindaco.

«Mi sento una “ruota di scorta”, un consigliere utile ma solo all’occorrenza - afferma Tatti – Entro in Aula in un momento in cui la maggioranza è in piena campagna acquisti. E questa situazione dà il senso della poca coesione ma soprattutto della poca voglia di risolvere i problemi della città. Nonostante i voti ricevuti in campagna elettorale, sono stato espulso dai Riformatori e quindi non sono stato coinvolto nelle scelte della maggioranza. Logico quindi il mio dichiararmi indipendente: valuterò di volta in volta come votare secondo le proposte della Giunta».