Il partigiano dimenticato dalla sua città 

Ricordato a Prato, dove venne ucciso dai nazisti 79 anni fa e gli è stata anche dedicata una strada, dimenticato nella sua città natale. È il beffardo destino del partigiano cagliaritano Attilio Spanu, la cui memoria viene però ancora oggi tenuta viva con ostinazione dal nipote – che porta il suo stesso nome – che ora lancia un appello perché gli sia intitolata una via o un luogo pubblico.

Il nipote

«Mio zio è nato a Cagliari il 10 maggio 1911. Probabilmente in molti non lo conosceranno, ma lui è stato un eroe della Resistenza, per questo è stato impiccato a Prato nel 1944 dai tedeschi», spiega il nipote 77enne. «Era l’ultimo di 10 figli. È morto il 6 settembre 1944 poco prima che nascessi io, nato il 4 ottobre del 1945 e anch’io ultimo di 7 figli. La notizia della sua morte è giunta in famiglia poco prima della mia nascita, per questo i miei genitori hanno deciso di chiamarmi come lui», spiega per poi proseguire: «Il comune di Prato ha dedicato una via a mio zio, anche se con il cognome sbagliato, “Spano” e non “Spanu”, e vorrei che facessero lo stesso anche a Cagliari, la sua città natale».

Chi era

La storia dello zio conosciuto soltanto tramite i racconti dei parenti, ha sempre affascinato Attilio Spanu, che durante la pandemia ha svolto varie ricerche per scoprire qualcosa in più riguardo la sua vita: «Faceva parte della Marina militare; dopo la morte di due sorelle e alcuni nipoti a causa dei bombardamenti del 1943, è partito per arruolarsi come partigiano nella brigata Buricchi, che operava vicino a Prato. Il 5 settembre 1944 arrivò l’ordine di avvicinarsi alla città per partecipare alla sua liberazione, che sarebbe avvenuta dopo qualche giorno. Questa informazione giunse anche ai tedeschi, che programmarono un attacco a sorpresa verso la brigata. I partigiani, quasi 200, provarono a disperdersi come concordato in precedenza in caso di attacco: in molti morirono sul momento, provando a rispondere ai colpi dei tedeschi. Altri vennero catturati e altri ancora riuscirono a scappare. Tra quelli catturati era presente anche mio zio».

La morte

Per lui, purtroppo, a quel punto il destino era segnato. «I partigiani catturati – prosegue il nipote – vennero portati a Villa Nocchi, in provincia di Prato, dove un comandante tedesco fece tradurre questo messaggio: “poiché siete civili che hanno in possesso armi e munizioni, siete condannati a morte per impiccagione”. Il 6 settembre 1944 vennero uccisi 29 partigiani, impiccati uno alla volta davanti ai loro compagni».

L’appello

La storia del partigiano Attilio Spanu si conclude qui, ma il nipote non vuole che venga dimenticata: «Vorrei che a Cagliari venisse dedicata una via o un luogo pubblico a mio zio, un uomo che ha perso la vita per il suo popolo». Attilio Spanu racconta di aver provato a contattare il Comune: «Nel 2019 ho chiesto aiuto a un consigliere comunale: mi ha detto che la richiesta per l’intitolazione di una via era stata preparata, ma non so se sia mai stata presentata effettivamente». Forse è arrivato il momento di una risposta.

