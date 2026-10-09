Il Parteolla in vetrina al Festival Atobius 2026 

Saperi e sapori del Parteolla protagonisti nella settimana del Festival Atobius, dedicato al turismo esperienziale.

Anche quest’anno la rassegna, giunta alla quarta edizione, proporrà diversi tour guidati nelle aziende enogastronomiche del Parteolla, esperienze nei laboratori artigianali, momenti di svago con i balli e i canti tradizionali e le visite ai principali siti culturali del territorio.

Si parte lunedì con la raccolta delle olive presso “S’Ollu e Stentu” e la passeggiata pomeridiana tra gli ulivi secolari di Sa Cora. Nei giorni successivi i gruppi di visitatori saranno accompagnati nelle cantine della zona per la degustazione dei vini e nelle botteghe degli artigiani per assistere alla preparazione del pane, della pasta fresca, del formaggio, della ceramica, della cestineria, della tessitura e della tintura della lana con le erbe spontanee.

Nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì i turisti saranno invece ospitati dal gruppo folk “Città di Dolianova” per alcune lezioni di ballo sardo e canto tradizionale; le attività sono aperte a tutti previa prenotazione. Nel fine settimana le visite gratuite alla Cattedrale di San Pantaleo in concomitanza con la Giornata del Romanico in Sardegna.

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