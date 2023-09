Il parroco si fa in quattro: aiutatemi 

Dal pulpito l’annuncio del cambiamento, con la creazione di un nuovo assetto pastorale nelle quattro parrocchie di Macomer, a partire dal 15 ottobre. La svolta parte con la nomina dal parte del vescovo di un solo parroco: padre Andrea Rossi, già guida di San Pantaleo e della Madonna Missionaria, coadiuvato da don Marco Saurra e dal diacono don Leonardo Arca, amministrerà anche la Santa Famiglia e San Francesco. Assieme all’annuncio domenica è arrivato anche l’appello ai fedeli a dare una mano. In testa ai problemi l’emergenza povertà che a Macomer pesa sempre di più. La Caritas con i suoi 50 volontari è una presenza fondamentale per 150 famiglie, molte delle quali straniere. Cercare di venire incontro a tutti è un obiettivo che sta molto a cuore al parroco.

Le difficoltà

«Non sarà sicuramente semplice per due soli presbiteri e un diacono assicurare la cura pastorale di quattro parrocchie così diverse e tanto ricche che necessitano di una presenza significativa da parte dei pastori - hanno detto i sacerdoti - la Chiesa universale è chiamata in questo tempo a ripensare se stessa e la sua presenza nel mondo in un modo nuovo. Siamo chiamati a vedere le quattro comunità cristiane di Macomer come comunità di fratelli che camminano alla scuola del Vangelo». I tre celebranti hanno annunciato che procederanno in questo mese nel tentativo di aiutare le comunità a cercare ciò che unisce. «Questo - è stato detto - per tornare all’essenziale, al cuore del Vangelo attraverso la cura dei tre pilastri su cui si costituisce la Chiesa: la preghiera, l’annuncio del Vangelo e la carità. Intendiamo offrire le nostre competenze, l’impegno, il tempo e le nostre energie, ma sappiamo che solo col coinvolgimento attivo del laicato le comunità potranno stare in piedi».

Gli incontri

Per dare concretezza a questa iniziativa, i sacerdoti chiedono tempo congruo, per riflettere sulle scelte concrete da fare. Intanto, nei prossimi giorni ci saranno incontri con le varie realtà come i catechisti, le associazioni e gli operatori pastorali, i volontari della Caritas, per cercare l’aiuto di tutti nelle scelte legate all’organizzazione quotidiana. «Proveremo con l’aiuto dei laici - conclude il parroco - a dare un nuovo assetto pastorale alla vita della comunità corrispondente alle esigenze spirituali delle parrocchie».

