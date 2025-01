Il parroco nel mirino a Valledoria: «Mi sento distrutto» 

Don Francesco Martino Mocci non è più il parroco della chiesa del Cristo Re, a Valledoria. Così ha deciso, «per motivi di sicurezza», il vescovo, monsignor Roberto Fornaciari, dopo i gravi e recenti atti vandalici che hanno colpito la chiesa e la casa canonica del paese. Il vescovo ha disposto formalmente «la cessazione dall’ufficio di parroco» anche della chiesa di Nostra Signora di Fatima, che gli era stata affidata assieme a quella di Cristo Re. Quest’ultima, inoltre, è stata posta sotto sequestro «dalle autorità competenti» che stanno indagando sull’accaduto e «sarà riaperta dopo la necessaria sanificazione dell’aula liturgica»

I fatti

Mocci, 45 anni, originario di Villanovaforru, era parroco da due anni. Per due volte ha visto l’inferno di fuoco scatenarsi nella sua chiesa e nella sacrestia. Per due volte ha tentato di spegnere le fiamme. Stesso copione, stessa ora, più o meno.

Probabile, a questo punto, che venga trasferito in un’altra parrocchia della diocesi di Tempio-Ampurias. Atto necessario per proteggerlo. Gli incendiari hanno appiccato il fuoco per la seconda volta nei locali del luogo di culto di via Petrarca, durante la celebrazione della messa. Era successo domenica scorsa, poco prima delle 19, nello scantinato destinato alle lezioni del catechismo e poi mercoledì alle 18.45 nella sacrestia.

Il dolore

«Sono distrutto e non riesco a spiegarmi come un simile gesto sia stato compiuto nella nostra parrocchia di Valledoria. Fatti gravi che ci lasciano senza parole», commenta don Mocci, il prete con un passato da militare, per dieci anni arruolato nell’Esercito italiano, abilitato al servizio Eod, il corpo specializzato a disinnescare ordigni e residuati bellici. «Non credo assolutamente che queste vicende, così dolorose per me, siano legate alla mia storia passata da militare», ci tiene a precisare, «ci sono indagini in corso, molto delicate, e su questo aspetto preferisco non rilasciare dichiarazioni». La comunità dei parrocchiani ha paura, è stata messa a dura a prova, specie nell’ultimo attentato incendiario. «Il rogo ha distrutto la sacrestia e il fuoco, appiccato in diversi punti dei locali sottostanti la chiesa - spiegano dalla diocesi - ha reso inagibile una parte dell’edificio. Inoltre si è resa necessaria una completa sanificazione dell’aula liturgica invasa dal fumo e dalla fuliggine».

Gli incendiari hanno agito poco prima del termine della messa delle 18, «quando alcuni parrocchiani si sono accorti che fuoriusciva del fumo dal magazzino, vicino la casa parrocchiale. Abbiamo reagito subito tutti insieme - racconta don Mocci - precipitandoci sul posto per spegnere le fiamme. Un secondo incendio è scoppiato nei locali della sacrestia, ma qui il fuoco è diventato incontrollabile».

La relazione che verrà messa nero su bianco dai vigili del fuoco di Tempio servirà a chiarire alcuni aspetti della vicenda, su cui indagano i carabinieri di Valledoria, al comando di Francesco Colapietra. «Il paese mi vuole bene e mi sta vicino», dice il prete «non sappiamo quale sia l’origine di questo gesto».

La conversione

Il suo cammino verso Dio è cominciato dopo l’ultimo servizio militare in Medio Oriente, una missione in Afghanistan a contatto con la devastazione e le miserie della guerra.

«La conversione mistica è avvenuta a 30 anni, nel 2009, durante un raduno ad Assisi, un discernimento vocazionale che poi ti porta a prendere altre strade», spiega. «Questa di Valledoria è la mia prima parrocchia, dove sono arrivato nell’estate del 2022». Dopo gli attentati incendiari don Francesco Mocci aveva ricevuto la solidarietà dal presbiterio diocesano e dal vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari.

