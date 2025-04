Il parroco mette in vendita la chiesa 

TREVISO. San Pietro Apostolo a Fontanelle, storica chiesa monumentale, necessita di una costosa ristrutturazione e così il parroco don Ezio Segat ne mette in vendita un’altra, costruita nel 1975 e ormai poco frequentata (ma comunque da illuminare e riscaldare). Il sacerdote si è confrontato con i fedeli in numerose assemblee, arrivando a prendere la decisione con criteri trasparenti e democratici. La chiesa storica fu costruita nel XV secolo e consacrata il 14 settembre 1480. Nei secoli venne restaurata più volte e ampliata fra il 1769 e il 1773. Cento anni dopo, con la costruzione delle navate laterali, arrivò alla forma attuale, ma evidentemente con qualche “acciacco”. Quella nuova era sorta inizialmente come una sala destinata alle celebrazioni: «All’epoca c’era difficoltà di comunicazione tra i diversi nuclei abitati della nostra parrocchia – ricorda don Ezio - Oggi però abbiamo piste ciclabili comode, tutti gli anziani hanno la patente e guidano l’auto. Quindi non è poi così difficile raggiungere la chiesa antica per la Messa della domenica, e allora abbiamo deciso di vendere l’edificio». La parrocchia è già in trattativa con due potenziali compratori, sia della struttura che del terreno. «Lo stabile - ha detto don Ezio - potrebbe essere demolito per far posto a una costruzione diversa, oppure conservato per essere trasformato e destinato a nuovi impieghi».

