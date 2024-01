Il parroco contro i leoni da tastiera durante i funerali di Giovanna Pedretti 

Sant'Angelo Lodigiano. È stato il giorno dell'addio a Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta nel Lambro il 14 gennaio dopo che era stata messa in dubbio la veridicità di una recensione alla sua pizzeria, critica per la presenza di gay e di un disabile, cui lei aveva replicato invitando il cliente a non tornare.

Mentre proseguono le indagini per istigazione al suicidio ed è sotto esame il contenuto dei due cellulari di Pedretti, un intero paese si è ritrovato nella basilica di Sant'Antonio per il funerale. Parenti, amici, clienti hanno affollato anche il sagrato. E come già negli ultimi giorni non sono mancate le critiche ai giornalisti.

Critiche mosse dai conoscenti che hanno appeso in piazza uno striscione con scritto “Stampa e tv rispettate la famiglia, non fatevi vedere più”, ma risuonate anche durante l'omelia del parroco, monsignor Enzo Raimondi, nei confronti anche dei «leoni da tastiera capaci di giudizi sommario, senza appello, senza misericordia, di chi parla senza sapere, senza conoscere».

