Il parricida piantagrane già ammonito dal questore 

Sarà effettuata la prossima settimana l’autopsia sul corpo di Giovanni Fresi, l’orafo di Arzachena ucciso da figlio Michele (ora in carcere) la mattina del 27 dicembre. Gli accertamenti disposti dalla Procura di Tempio sono importanti per stabilire le modalità del delitto. Il pm ha a disposizione, in realtà, la documentazione medica dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove Fresi è deceduto poche ore dopo il ricovero. La vittima è entrata in Pronto soccorso con gravissime ferite al capo che non gli hanno lasciato scampo.

Ma la Procura ha disposto accertamenti medico legali anche su Michele Fresi, arrestato per omicidio. È fondamentale per i magistrati stabilire quali erano le condizioni psicofisiche del giovane di Arzachena al momento del delitto. In particolare riguardo all’assunzione di dosi massicce di Lsd, della quale ha parlato lo stesso Michele Fresi.

Emergono anche altri elementi sul ragazzo, circostanze che confermano la sua allarmante condizione. Michele Fresi era stato già destinatario di un ammonimento della Questura per le sue continue intemperanze. Era noto per le reazioni aggressive all’interno di locali della Costa Smeralda e per i comportamenti del tutto squilibrati. Elementi che sembrerebbero confermare alcune dichiarazioni dei familiari che parlano di un escalation di violenza assolutamente prevedibile.

