Il Parma si rilancia Monza punito al 97’ 

Parma 2

Monza 1

Parma (4-2-3-1) : Suzuki, Hainaut (41' st Almqvist), Balogh, Valenti, Coulibaly, Keita (1' st Valeri), Sohm, Man (27' st Benedyczak), Hernani (23' st Camara), Mihaila, Can- cellieri (1' st Bonny). In pan- china Chichizola, Corvi, Leoni, Trabucchi, Plicco. All. Pecchia.

Monza (3-4-2-1) : Turati, Izzo, Pablo Marì, Carboni, D'Ambrosio, Bondo (29' st Sensi), Bian- co, Birindelli (39' st Martins), Caprari, Ciurria (39' st Pedro Pereira), Maldini (12' st Djuric). In panchina Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Valoti, Colombo, Petagna, Maric, Forson. All. Bocchetti.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : nel st 11' Hernani (rig.), 40' Pedro Pereira, 52' Valenti.

Parma. All'ultimo respiro il Parma ritrova il sorriso dopo tre sconfitte consecutive grazie a una rete allo scadere di Lautaro Valenti, che di testa su angolo al 97' firma il 2-1 sul Monza. Il massimo risultato dopo un primo tempo da incubo, la zona rossa è più lontana. È amaro il debutto di Salvatore Bocchetti sulla panchina brianzola. Buona prova, con tre reti annullate, ma la corsa salvezza si complica ulteriormente. Nella ripresa, intervento di Pablo Marì: rigore e secondo giallo, Hernani batte Turati dal dischetto. Al 40' la difesa emiliana si addormenta e pareggio Pedro Pereira. Il pari sembra scritto ma al 52’ Valenti segna il gol-vittoria.

