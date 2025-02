Il Parma nella bufera 

Un solo punto in meno del Cagliari, il Parma è reduce da due sconfitte di fila contro Milan (3-2) e Lecce (1-3).

E dopo l’ultimo passo falso è esplosa la contestazione dei tifosi contro squadra, staff e società. Pecchia è sulla graticola per motivi tattici, ma anche perché non è riuscito a trasmettere una mentalità diversa alla squadra, colpevole di non essere in grado di reagire alla prima difficoltà. E se questo accade contro una diretta concorrente come il Lecce, allora l’allarme diventa ancora più forte. Tanto più che domenica è in programma un altro banco di prova col Cagliari di Nicola: «È un momento difficile ma siamo determinati a migliorarci. Ripartiamo pensando alla trasferta di Cagliari», sottolinea il ds Pederzoli.

Tra campo e mercato

Nell’ultimo giorno di mercato è arrivato l’attaccante argentino Mateo Pellegrino ed è sfumato l’arrivo del difensore Abakar Sylla. Domenica ancora out i lungodegenti Kowalski, Circati, Charpentier e Osorio, da valutare le condizioni di Man ed Hernani che hanno saltato l’ultimo match per problemi muscolari.

