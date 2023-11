Il Parma batte il Südtirol è allunga a +5 

Due vittorie casalinghe e un pareggio nelle tre partite di ieri che hanno chiuso la dodicesima giornata di Serie B: spicca su tutte quella del Parma, sempre più capolista senza ostacoli.

Parma-Südtirol 2-0

Continua a non conoscere ostacoli la fuga del Parma, coi gialloblù che confermano i cinque punti di vantaggio sul Venezia secondo e portano a sette le lunghezze sulla terza, che ora è il Modena vittorioso sabato nello scontro diretto a Catanzaro. Il nono successo in dodici giornate della squadra di Pecchia, sul Südtirol di Bisoli, arriva per 2-0 con un gol per tempo. Spettacolare la discesa di Bonny, che al 9’ prende palla poco oltre metà campo e avanza centralmente fino ai venti metri dove scarica un gran destro imparabile per il portiere ospite. A inizio ripresa fallo di Davì su Bernabé, per l’arbitro è tutto regolare ma il Var lo porta ad assegnare un rigore che Man trasforma al 57’.

Cremonese-Spezia 3-0

Prosegue l’ottimo momento della Cremonese: quarta vittoria nelle ultime cinque fra Serie B e Coppa Italia. Sblocca la situazione Sernicola al 12’ con un sinistro a giro, poi al 29’ serve un assist sul secondo palo a Zanimacchia per il raddoppio dopo essere stato liberato da un gran colpo di tacco di Vázquez. Discorso tre punti già chiuso al 52’, quando Coda ribadisce in rete un primo colpo di testa parato da Dragowski: per l’attaccante è l’ottavo gol in campionato, diventa capocannoniere in solitaria staccando Casiraghi del Südtirol. I grigiorossi di Stroppa salgono al sesto posto, mentre lo Spezia è terzultimo e conferma tutte le sue difficoltà: non vince dal 30 settembre, poi tre pareggi e la sconfitta in Coppa Italia giovedì col Sassuolo. E la panchina di Massimiliano Alvini, per il quale ieri era sfida da ex, è a rischio.

Reggiana-Lecco 1-1

Botta e risposta nella sfida tra due delle neopromosse, con la Reggiana che trova il quarto risultato utile consecutivo in campionato. Apre una girata di destro al 26’ di Antiste su calcio d’angolo, pareggia al 66’ Buso al termine di una serie di rimpalli in area. Per il Lecco sette punti nelle ultime tre partite: mercoledì alle 18.30 recupero con lo Spezia, in contemporanea si gioca anche Palermo-Brescia entrambe della seconda giornata.

