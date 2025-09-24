VaiOnline
Coppa Italia.
25 settembre 2025 alle 00:32

Il Parma avanti  solo dopo i rigori E ora il Bologna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Parma batte lo Spezia 6-5 dopo i calci di rigore e si regala gli ottavi di finale di Coppa Italia: a dicembre sarà derby contro i campioni in carica del Bologna. Vittoria con tanta sofferenza nella ripresa: ducali due volte avanti con Britschgi e Pellegrino (capocannoniere di coppa, 3 gol) ma raggiunti da Aurelio e Lapadula. Ai rigori decisivi gli errori di Soleri e dello stesso Lapadula. Nel primo tempo sciopero del tifo nella curva di casa contro la scelta dell'orario di gara (“alle 17 noi lavoriamo”, lo striscione dei Boys), turnover limitato per Cuesta: in campo Troilo e Britschgi, entrambi alla prima assoluta in Italia, davanti si rivede Benedyczak. Anche D'Angelo cambia: ben otto undicesimi rispetto all'ultima di campionato persa con la Juve Stabia.

Dopo un avvio noioso è il debuttante svizzero Britschgi (classe 2006) che sblocca la partita al 28' con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner. I crociati non segnavano in gare ufficiali da più di 200 minuti. Al 44' Lovik perde palla, sul cross di Vignali sbuca Aurelio e batte Suzuki. Il pari dura 2 minuti, ancora sugli sviluppi di un calcio d'angolo, segna Pellegrino di testa.

La ripresa

Ritmi blandi, i liguri ci provano, il Parma amministra ma al 77' resta in dieci: rosso a Plicco per un'entrata su Candela. Cinque minuti più tardi altro black out difensivo: Comotto crossa a centro area e Lapadula insacca con un sinistro a fil di palo. I rigori: tra i crociati sbaglia solo Circati, Suzuki ferma Soleri, Lapadula calcia alto, Ordonez trasforma il 6-5 finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 