Il Parma ancora sconfitto, agli ottavi va la Cremonese 

Parma 0

Cremonese 2

Parma (4-3-3) : Daffara; Britschgi, Valenti, Drobnic, Carboni (78’ Valeri); Fabbian, Ordonez, Konaté (45’ Keita); Frigan (63’ Almqvist), Elphege (45’ El Bilal Touré), Diallo (45’ Romero). Allenatore Cuesta.

Cremonese (4-2-3-1) : Agazzi; Vogliacco (78’ Bianchetti), Grassi, Fellipe Jack, Rocchetti (45’ Luperto); Lottici Tessadri, Pontisso; Licina, Berti (85’ Djuric), Elia (45’ Vandeputte); Nasti (70’ De Luca). Allenatore Giampaolo.

Arbitro : Bonacina di Bergamo.

Reti : nel primo tempo, 5’ Lottici Tessadri, 41’ Licina.

Parma. Finisce sotto la pioggia e tra i fischi dei 4.500 spettatori circa del “Tardini” la partita tra Parma e Cremonese, con gli ospiti di Marco Giampaolo che vincono 2-0 e conquistano gli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronteranno il Como. I gol nel primo tempo, al 5' Simone Lottici Tessandri, al 41' Adin Licina, tra i migliori in campo. Poche le occasioni per i padroni di casa, che in partite ufficiali non hanno ancora trovato la via del gol. Il tecnico del Parma Carlos Cuesta fa mea culpa: «Siamo dispiaciuti per il risultato e per i nostri tifosi. Dobbiamo ripartire dalle basi, ritrovando quello che ci ha permesso di essere competitivi e di esprimerci al meglio», ha detto a fine partita. «Il responsabile sono io e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e correggere ciò che oggi non ha funzionato. Sappiamo bene l’importanza della partita di domenica col Monza. Dovremo prepararci nel modo migliore, ripartendo dal lavoro e dalla voglia di reagire». Per l’allenatore grigiorosso Marco Giampaolo «è stata importante la reazione al ko in campionato», ha spiegato. «Abbiamo fatto le cose sulle quali lavoriamo. Dobbiamo portare avanti una certa idea di calcio. Poi le considerazioni le lasciamo agli altri. Io ho grande fiducia. Parma? Non mi permetto di dare giudizi. Mi aspettavo potessero giocare così e ho preparato la partita di conseguenza».

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