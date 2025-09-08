Il Parlamento sgretola il governo Bayrou 

Parigi. La caduta era prevista, ma quello del governo Bayrou è stato un crollo. Sono mancati all’appello quasi 20 voti dello “zoccolo comune”, i componenti della coalizione di maggioranza. Il premier chiedeva la fiducia sul suo progetto di finanziaria con 44 miliardi di euro di tagli, due giorni festivi in meno e conferma dell’odiata riforma delle pensioni. Uno tsunami di no lo ha travolto, 364 contro i 194 sì. E adesso, come ha subito commentato il tribuno della sinistra più radicale, Jean-Luc Mélenchon, «in prima linea c’è Macron davanti al popolo. E anche lui deve andare a casa». In tutti gli interventi delle opposizioni in Parlamento, è risuonato il nome di Macron come quello del vero colpevole della crisi e di questo nuovo «salto nel buio» del Paese. Che è arrivato al quarto primo ministro in un anno e mezzo, il terzo dalle elezioni anticipate (e perse) dalla maggioranza a luglio. Una novità assoluta per la Quinta Repubblica, nata anche inseguendo la stella polare della stabilità e finita sessant’anni dopo nel suo esatto contrario.

Nessuna decisione

Il presidente, stavolta, di fronte alla sinistra radicale che oggi presenterà una mozione di destituzione, al Rassemblement National, favorito dai sondaggi per le elezioni che gli intima di sciogliere il Parlamento e convocare nuove elezioni, prende tempo. Niente decisioni, né dichiarazioni avventate, il terreno stavolta è minato e il capo dell’Eliseo «prende atto» della decisione sovrana del Parlamento. E dà appuntamento questa mattina a Bayrou, che rassegnerà le dimissioni, e ai «prossimi giorni» per la nomina di un primo ministro. In Parlamento, sono stati duri i socialisti, ai quali Macron aveva nei giorni scorsi guardato con interesse, arrivando a ordinare ai suoi ministri di «lavorare» con il PS. Al momento, nel progetto PS, mancano i voti: i socialisti ripetono di non voler governare con i macroniani ma di puntare a guidare un governo unicamente di gauche. Resta da capire come potrebbero i macroniani votare per un governo che li esclude, con i Républicains che rilanciano: «Noi sempre all’opposizione con un governo di gauche».

La destra

Proprio nella destra moderata, il capogruppo Républicains Laurent Wauquiez è stato uno dei meno duri con Bayrou, annunciando fra l’altro io suo voto «non entusiasta» per il governo. Alla fine, 27 deputati Républicains su 49 hanno votato la fiducia. Insieme con i socialisti, restano i soli gruppi con i quali l’attuale coalizione di maggioranza può dialogare. Uno spiraglio di dialogo è arrivato dall’ex premier, e oggi capo del partito macroniano Renaissance, Gabriel Attal. Prima ancora di un premier, ha chiesto a Macron la nomina di un «negoziatore» per arrivare ad un «accordo di interesse generale» tra «le forze repubblicane»: la novità assoluta nella storia francese è quella di cercare un accordo ancora prima di scegliere un primo ministro. Dai banchi della maggioranza, Attal ha invocato una «cultura del compromesso». Durissima invece Marine Le Pen che chiude a ogni ipotesi che non sia il voto: «Sciogliere il parlamento non è un’opzione ma un obbligo». Pronta col suo partito, in pole nei sondaggi, ad «accettare il verdetto delle urne». E domani è prevista la manifestazione dei nuovi gilet gialli “Blocchiamo tutto”.

