Il Parlamento “salva” il bilancio comunale 

Il Comune otterrà il ristoro dovuto dallo Stato per i mancati introiti causati dalla “Legge imbullonati”, che consentiva alle aziende di rivedere le rendite catastali dei propri capannoni al fine di ottenere degli sconti sul pagamento dell’Imu. Il via libera è arrivato dopo l’approvazione dell’emendamento presentato dalla Lega alla Camera e al Senato su una serie di disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici che ora verranno tramutate in legge.

Il caso Saras

Unico in tutta Italia, era scoppiato lo scorso marzo, quando gli uffici comunali avevano scoperto che alla fine del mese di dicembre del 2022 la Saras aveva presentato le pratiche all’Agenzia delle entrate per usufruire dei vantaggi della legge, ancora in vigore, e dalle casse comunali sarebbe mancato quindi oltre 1 milione di euro. I ripetuti viaggi a Roma del sindaco, Angelo Dessì, per incontrare i vertici del ministero dell’Economia e delle Finanze e quelli dell’Interno, il lavoro degli uffici comunali: dopo tre mesi di interlocuzioni il Comune ha vinto la propria battaglia e potrà ottenere ciò che gli spetta. «Siamo felici di comunicare ai cittadini che l’iter parlamentare che ci permetterà di avere quei ristori si è concluso positivamente – dice Angelo Dessì -, questo problema si poteva risolvere solo attraverso l’intervento politico, ed è grazie alle interlocuzioni cominciate nei mesi scorsi che il Ministero ha individuato la formula dell’emendamento presentato a maggio, che ha permesso di intervenire sulla norma. Le risorse stanziate ammontano a 1,5 milioni, sicuramente una cifra superiore alla diminuzione di gettito del Comune. Prima dell’ultimo trimestre non avremo l’esatto ammontare della cifra del ristoro, ma vi sono sufficienti elementi per poter intervenire, già dopo la pubblicazione della legge, a livello di previsioni di bilancio, dando sicuramente priorità alla cancellazione dell’addizionale Irpef e al ripristino dei servizi che erano stati sacrificati».

Reazioni

Dai banchi della minoranza, Mirko Spiga – capogruppo di Noi per Sarroch, si dice soddisfatto che il Comune possa riottenere ciò che gli spetta: «Da cittadini, prima che da amministratori, questa notizia non può che farci piacere, ma restiamo convinti del fatto che non ci saremmo dovuti trovare in questa situazione. Ora, ci attendiamo che vengano mantenute le promesse e sparisca l’addizionale Irpef, e vengano ripristinati i servizi che i cittadini rischiavano di perdere: ci auguriamo che i ristori non arrivino troppo tardi, in quel caso non ci sarà la possibilità di spenderli». Massimiliano Salis, capogruppo di Sarroch al centro, ricorda come il suo gruppo abbia percorso una strada parallela chiedendo l’intervento della deputata Francesca Ghirra, che lo scorso 8 giugno ha presentato una interrogazione: «La soluzione è arrivata grazie all’impegno di sindaco e uffici, ma anche noi abbiamo voluto fare la nostra parte, credo che per la prima volta in Parlamento si sia affrontato un problema del nostro paese. Ora aspettiamo di discutere in Consiglio comunale il ritiro dell’addizionale Irpef».

