«Il Parlamento ratificherà  l’accordo con l’Albania»  

Il governo sottoporrà «in tempi rapidi alle Camere» un disegno di legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. L’annuncio di Antonio Tajani dà la stura ad un applauso cui partecipa anche l’opposizione, in qualche modo spiazzata, nell’Aula della Camera dove si esaminano le risoluzioni per impegnare l’Esecutivo a parlamentarizzare i contenuti dell’accordo con Tirana che, spiega il ministro degli Esteri, «stabilisce che nei due centri» che verranno realizzati in territorio albanese «non potranno trovarsi complessivamente più di 3mila migranti nello stesso momento». E che i migranti «potranno arrivare nel porto albanese solo con navi delle autorità italiane. Quindi non si potranno trainare i barconi degli scafisti, né indirizzare verso l’Albania imbarcazioni gestite da organizzazioni non governative». Il via libera alla risoluzione di maggioranza arriva con 189 sì e 126 no; l’Assemblea di Montecitorio approva anche le parti della mozione di Pd, Avs, Iv ed Azione e di quella del M5S volte alla parlamentarizzazione dell’accordo. Il Pd accoglie «con soddisfazione» quella che Giuseppe Provenzano definisce una «inversione a U».

