Il pari spettacolo fa sorridere l’Uta 

Guspini (4-4-2) : P. Saba, Mantega (40’ st Garau), Vargiu (22’ st Medda), Dessì, Tamburini, Porcu, Pusceddu (31’ st Steri), Piga (19’st Marcon), Serra (12’ st Pia), Manca, M. Saba. In panchina Sanna, Mele, Sedda, Olla. Allenatore C. Dessì.

Uta 2020 (4-4-2) : Angioni (11’ pt Firinu), Capelli (1’ st Rosas), Mancini, Piro, Carrus, Cossu, Lardieri, Sartorio (41’ st Suella), Foddis, Schirru (15’ st Bratzu), Carboni. In panchina Milia, Billai, Orrù, Pinna. Allenatore T. Podda.

Arbitro: Zappini di Sassari.

Reti : pt 7’ Dessì, 30’ Serra, 40’ Sartorio, 42’ M. Saba; st 39’ Sartorio, 48’ Rosas.

Note : ammoniti Manca, Tamburini, Mancini.

Guspini. Finisce con un pirotecnico 3-3 il match di ritorno degli ottavi di Coppa Italia tra il Guspini e l’Uta, con gli ospiti che in virtù del 2-0 dell’andata passano ai quarti. Il Guspini non demerita, anzi va sul doppio vantaggio e poi più volte vicino al 4-1, ma l’Uta recupera nel finale prima con Sartorio, di gran lunga il migliore dei suoi, e poi con Rosas. La formazione di casa aveva in campo nove Juniores.

Le reti: al 7’ Dessì da una trentina di metri batte una punizione sulla quale Angioni nulla può. Gli ospiti tra il 17’ e il 19’ replicano con Cossu, bloccato dal promettente Saba. Al 30’ il Guspini raddoppia: il portiere Firinu, subentrato ad Angioni e lontanissimo dai pali, svirgola il rinvio e Serra da distanza siderale insacca. L’Uta accorcia al 40’ con Sartorio ma al 42’ Matteo Saba segna direttamente da calcio d’angolo. A fine ripresa il match trova il suo epilogo: al 39’ Sartorio accorcia con un gran tiro e al 48’ il nuovo entrato Rosas firma il 3-3.

