Il pari non basta, passa l’Iglesias: Ferrini eliminata 

Ferrini Cagliari 2

Iglesias 2

Ferrini (4-3-3) : Celli; Zedda, Boi (1' st Piras), Mudu, Vitale (4' pt Manca); Rinino, Capitta (30' pt Arisci), Alexandre; Floris, Lecca (39' st Podda), Melis. In panchina Arrus, Avaro, Simongini, Vinci, Fanni. Allenatore Manunza.

Iglesias (4-3-3) : Daga; Mancini, Frau, Di Stefano, Arzu; Abbruzzi, A. Piras, E. Piras; Cancilieri (32' st Pintus), Salvi Costa (18' st Capellino), Alvarenga. In panchina Slavica, Crivellaro, Corrias, Tiddia, Daga II. Allenatore Murru.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 21' E. Piras, 32' Salvi Costa, nella ripresa 14' Lecca, 43' Floris.

Note : ammoniti Boi, Melis, Mancini, Manunza. Recupero 3' pt-3' st.

Alla Ferrini non basta la rimonta firmata Lecca-Floris, nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza passa l'Iglesias grazie al 2-0 della gara d’andata.

Il match

Ospiti avanti al 21' su prodezza di Edoardo Piras, sinistro al volo dai 25 metri all'incrocio. Al 32' raddoppia di testa Salvi Costa, su corner da destra. Nella ripresa la Ferrini, che nel primo tempo ha pure perso per infortunio Vitale e Capitta (frattura per quest'ultimo), si risolleva: Lecca si inserisce su punizione da sinistra e tocca in rete al 59', Floris a 2' dal 90' si presenta solo davanti a Daga (all'esordio, preso dal Monastir) e lo batte. Ma per i cagliaritani non c'è più tempo.

