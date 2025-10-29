VaiOnline
Al Polese.
30 ottobre 2025 alle 00:13

Il pari non basta, passa l’Iglesias: Ferrini eliminata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ferrini Cagliari 2

Iglesias 2

Ferrini (4-3-3) : Celli; Zedda, Boi (1' st Piras), Mudu, Vitale (4' pt Manca); Rinino, Capitta (30' pt Arisci), Alexandre; Floris, Lecca (39' st Podda), Melis. In panchina Arrus, Avaro, Simongini, Vinci, Fanni. Allenatore Manunza.
Iglesias (4-3-3) : Daga; Mancini, Frau, Di Stefano, Arzu; Abbruzzi, A. Piras, E. Piras; Cancilieri (32' st Pintus), Salvi Costa (18' st Capellino), Alvarenga. In panchina Slavica, Crivellaro, Corrias, Tiddia, Daga II. Allenatore Murru.
Arbitro : Corrias di Nuoro.
Reti : nel primo tempo 21' E. Piras, 32' Salvi Costa, nella ripresa 14' Lecca, 43' Floris.
Note : ammoniti Boi, Melis, Mancini, Manunza. Recupero 3' pt-3' st.

Alla Ferrini non basta la rimonta firmata Lecca-Floris, nella semifinale di Coppa Italia di Eccellenza passa l'Iglesias grazie al 2-0 della gara d’andata.

Il match

Ospiti avanti al 21' su prodezza di Edoardo Piras, sinistro al volo dai 25 metri all'incrocio. Al 32' raddoppia di testa Salvi Costa, su corner da destra. Nella ripresa la Ferrini, che nel primo tempo ha pure perso per infortunio Vitale e Capitta (frattura per quest'ultimo), si risolleva: Lecca si inserisce su punizione da sinistra e tocca in rete al 59', Floris a 2' dal 90' si presenta solo davanti a Daga (all'esordio, preso dal Monastir) e lo batte. Ma per i cagliaritani non c'è più tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 