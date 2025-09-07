VaiOnline
Coppa Italia.
08 settembre 2025 alle 00:35

Il pari nel derby serve solo al Tempio 

Tempio 2

Calangianus 2

Tempio (4-3-3) : Idrissi, Malesa, Solinas, Bringas, Sanna, Sosa (29 st Carboni), Casu (34 st A. Tusacciu), Dimitrijevic, Lemiechevsky (26 st Sartor), Zirolia, Spano (26 st Caverzan). In panchina: Inzaina, Montisci, Pilleri, Sabino, Gaias. All. Cantara.

Calangianus (4-4-1-1) : Coscione, Serra (24 st Asara), Secci, Valentini, Dombrovoschi, La Rosa, Moreo (36 st Pirina), Saiu (22 st Mamia), G. Tusacciu (11 st Mauro), Perez (29 st Tamponi), Sanchez. In panchina: Congiunti, Giagheddu, Concas, Delogu. All. Marini.

Arbitro : Corrias di Nuoro.

Reti : 8’ pt e 11’ st Lemiechevsky, 39’ pt Moreo, 13’ st Sanchez (rig).

Note : ammoniti: Casu, Malesa, Valentini.

Tempio. I l derby di ritorno, in Coppa, fra Tempio e Calangianus finisce in parità ma grazie al successo dell’andata è il Tempio a passare il turno. È stata una bella gara quella vista al “Manconi” con i locali per due volte in vantaggio, riacciuffati dagli ospiti. Sblocca all’8’ Lemiechevsky. Il pari nel finale del primo tempo con Moreo. Nella ripresa all’11’ ancora Lemiechevsky per il 2-1. Due minuti dopo il pari su rigore di Sanchez.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

