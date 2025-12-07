Il pari col Trastevere ridà speranza all’Olbia 

L’Olbia che ribatte colpo su colpo al Trastevere, imponendogli il pareggio a casa sua, conferma che l’1-1 contro la capolista Scafatese al Nespoli al turno precedente non era un caso. Riaccendendo le speranze del club gallurese, almeno sul campo, in uno dei momenti più difficili della sua storia.

Nel 2-2 maturato a Roma contro la vice capolista, nell’anticipo della 15ª giornata di Serie D, spiccano le reti di Ragatzu e Furtado, grazie alle quali la squadra di Favarin è riuscita a riacciuffare due volte l’avversario. Tuttavia, senza la prova corale sfoderata sabato, con gli uomini contati, i bianchi non sarebbero riusciti a portare a casa un risultato che pesa più di quanto non dica la classifica, nella quale comunque, con 19 punti, sono fuori dai playout e “vedono” i playoff.

Superate le due sconfitte consecutive con due pareggi contro le battistrada del torneo e in attesa di novità sul fronte societario, l’Olbia può ora puntare sulla gara esterna con l’Anzio per ritrovare il successo.

