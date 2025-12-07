VaiOnline
L’anticipo.
08 dicembre 2025 alle 00:46

Il pari col Trastevere ridà speranza all’Olbia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Olbia che ribatte colpo su colpo al Trastevere, imponendogli il pareggio a casa sua, conferma che l’1-1 contro la capolista Scafatese al Nespoli al turno precedente non era un caso. Riaccendendo le speranze del club gallurese, almeno sul campo, in uno dei momenti più difficili della sua storia.

Nel 2-2 maturato a Roma contro la vice capolista, nell’anticipo della 15ª giornata di Serie D, spiccano le reti di Ragatzu e Furtado, grazie alle quali la squadra di Favarin è riuscita a riacciuffare due volte l’avversario. Tuttavia, senza la prova corale sfoderata sabato, con gli uomini contati, i bianchi non sarebbero riusciti a portare a casa un risultato che pesa più di quanto non dica la classifica, nella quale comunque, con 19 punti, sono fuori dai playout e “vedono” i playoff.

Superate le due sconfitte consecutive con due pareggi contro le battistrada del torneo e in attesa di novità sul fronte societario, l’Olbia può ora puntare sulla gara esterna con l’Anzio per ritrovare il successo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Magico Cagliari, una vittoria esaltante

Superata la Roma con un gol di Gaetano nel finale, partita di cuore con la Domus in delirio 
l Nello sport
regione

Bartolazzi: «Senza di me la sanità resterà indietro»

L’assessore (in uscita): si lotta per le poltrone, Todde lascerà immutato un sistema arretrato 
Roberto Murgia
La storia

«Non sono guarito ma ho rimesso il camice per aiutare i pazienti»

Il medico di base di Senorbì a giugno fu investito da un camion 
Paolo Carta
Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicanalista

«Sessuo-affettività, non concentriamoci su temi ideologici»

Lo specialista avverte: i genitori non si nascondano davanti ai tabù 
Nicola Scano
la fasi

«Emigrati, congresso da rifare»

Da 27 circoli un ricorso contro le elezioni di ottobre: «Gravi irregolarità» 
Cristina Cossu
La storia

A scuola di vela latina si impara a navigare tra le onde della vita

Bambini e ragazzi con fragilità sulla barca-maestra ad Alghero 
Caterina Fiori
Milano

Il mago delle evasioni fugge ancora

Azione da film: sega le sbarre e si cala con le lenzuola dal carcere di Opera 
L’incontro

Merz-Netanyahu, accordo a metà

Il cancelliere nega ad Hamas un ruolo a Gaza, ma insiste sui due Stati 
tensioni

Usa e Russia, un asse anti Europa

Il Cremlino: la visione di Washington è coerente con la nostra 