Il pari basta al Solarussa per festeggiare 

A Lunamatrona è il Solarussa a festeggiare il salto in Seconda categoria all’ultimo respiro: il match clou tra le prime due del girone C della Terza categoria si è concluso con un sofferto pareggio (2-2) che premia la miglior posizione in classifica della capolista, promossa direttamente grazie ai suoi 65 punti. Guadagna una posizione la Calmedia Bosa, che regola il Siamanna con un perentorio 3-0 e si piazza al secondo posto, a una sola lunghezza dalla battistrada, spodestando proprio il Lunamatrona.

Gara a tre

Mancano invece 90’ al termine del girone E, dove a contendersi la prima piazza sono tre squadre: Sporting Paduledda e Atletico Sorso sono in prima posizione a quota 59, alle loro spalle freme lo Tzaramonte che, a sole tre lunghezze di distanza, spera di raggiungere la vetta e sparigliare le carte in chiave promozione proprio all’ultima giornata. Lo Sporting Paduledda nell’ultimo turno ha rifilato un pesante 5-0 al Baddelonga mentre l’Atletico Sorso ha sconfitto il Caniga non senza qualche patema (3-2). Anche lo Tzaramonte ha avuto il suo bel da fare in casa del Santa Maria di Pisa, in una gara che si è chiusa sul 2-3. Nel prossimo turno, decisivo, le due leader sono attese da impegni non proibitivi ma sulla carta rischia maggiormente lo Sporting Paduledda: giocherà infatti in casa dell’Isola Rossa, che non vorrà certo sfigurare tra le mura amiche nell’ultima fatica del campionato. Gli ospiti però si presenteranno in campo con il loro bomber principe in gran spolvero, Federico Fresi, classe 1991, arrivato a quota 38 nella classifica dei marcatori, che sogna di siglare la rete decisiva per la promozione della sua squadra. L’Atletico Sorso giocherà invece in casa contro l’Ale. Castiglia e lo Tzaramonte ospiterà il Caniga.

Il terzo gruppo

Nel girone F passerella in casa per la capolista e neopromossa FC Alghero contro la Gymnasium: la prima della classe ha vinto per 4-0 tra gli applausi festanti dei propri tifosi accorsi per la festa finale. Gioia anche a Uri, dove lo Sporting ha rifilato un perentorio 7-1 alla Junior Ozierese. Le ultime giornate risentono anche delle assenze di giocatori, tanto che due gare non sono disputate a causa dei pochi atleti disponibili: Centro Storico Sassari-Mara non si è disputata perché gli ospiti non si sono presentati, mentre il Turalva ha fatto visita al Tottubella ma solo con tre elementi della rosa ed è stato impossibile dar seguito alla gara.