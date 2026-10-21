Il parere della Regione: indennità da tagliare e un assessore in meno  

L’8 settembre il Comune di Lanusei aveva chiesto all’assessorato regionale agli Enti locali un parere su come dovessero essere calcolate le indennità di assessori, vicesindaco e presidente del Consiglio comunale alla luce della mutata condizione demografica di Lanusei, scesa sotto la soglia dei 5000 abitanti. All’orizzonte la più che concreta possibilità di dover restituire parte delle indennità del 2026, con un esborso quantificabile in 22 mila euro ciascuno. Il parere dell’assessorato ha rafforzato questa tesi: «ai fini della determinazione dell'indennità di funzione spettante ai citati amministratori comunali, abbiamo individuato come unico criterio di riferimento la classe demografica di appartenenza del Comune, senza operare alcun richiamo alla qualifica di comune capoluogo di provincia». Resta invece invariata l’indennità del sindaco, pari al 70 per cento di quella del presidente della Regione. L’emorragia demografica avrà nel futuro prossimo anche un altro riflesso nella perdita di un assessore, che passeranno da 5 a 4. Non è chiaro se dovrà essere restituita anche l’indennità del quinto assessore per il 2026. «Gli amministratori sono concentrati sulla fine del mandato non sulle indennità – spiega il presidente del Consiglio Matteo Stochino – Un intervento politico sul tema dovrebbe avere la priorità di rivendicare per Lanusei il pieno riconoscimento dello status di capoluogo. La misura delle indennità è davvero secondaria ma il tema è di indubbio interesse nei confronti di quanti potrebbero decidere di cimentarsi nelle nuove elezioni». (si. l.)

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