«Il pareggio? Per un episodio» 

Stavolta, contro un Brescia volenteroso e nulla più, Claudio Ranieri ci aveva davvero sperato. Le solite difficoltà, certo, ma in qualche modo, con un calcio di rigore, il Cagliari era riuscito a sbloccarla. Ma è bastata una carambola per mandare all'aria il progetto di ritrovare la vittoria e alla fine il tecnico, ancora una volta, si vede costretto a fare buon viso a cattivo gioco, in tutti i sensi: «Perché, come dico sempre, quando non riesci a vincere, l'importante è portare a casa un punto».

Missione fallita

Ranieri, a fine gara, prova a raccontare la sfida col Brescia: «Abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, siamo anche riusciti a passare in vantaggio. Ma poi è stato decisivo un episodio». Quello che, al 32' della ripresa ha portato al pareggio di Bisoli, figlio d'arte e nato proprio a Cagliari: «Loro hanno messo una palla in profondità, ma c'è stata una carambola su un nostro difensore (Zappa) che ha spiazzato tutta la retroguardia. Bravo il Brescia a sfruttare l'occasione, peccato per noi». Questione di episodi, quindi: «Ma che fanno parte del calcio», chiarisce subito il padrone della panchina rossoblù, che ancora una volta si coccola i suoi ragazzi: «Hanno dato tutto. Entrambe le squadre, dopo tre gare in una settimana, forse hanno pagato la fatica ed erano in affanno. Ma ai miei non ho nulla da rimproverare per impegno e determinazione».

La lunga attesa

Ranieri l'aveva preparata per provare a vincere: «Dovevamo attaccare subito, ma c'è anche l'avversario e non siamo stati così compatti per salire e pressare alto». Un Cagliari che inizia ad avere una sua fisionomia. «Anche perché io non sperimento mai», chiarisce, «ma metto la squadra in base ai giocatori che ho. Abbiamo iniziato con un 4-4-2 o 4-2-3-1, poi siamo passati al 4-3-1-2, perché tutti devono saper cambiare in corsa». Restano i problemi in fase di finalizzazione, ma anche qui Ranieri mette i puntini sulle “i”: «Abbiamo creato quello che possiamo creare in questo momento, in cui ci mancano giocatori importanti. Dobbiamo riportare alcuni elementi in piena forma, così risolveremo il problema. I ragazzi ce la mettono tutta e questo mi piace. Ma per fare gol servono quei giocatori che il gol ce l'hanno nelle loro corde, quelli che magari segnano da lontano, ma ora sono fuori. Detto questo, chi c'è sta facendo benissimo. Dopo l'1-1 abbiamo reagito e siamo andati vicini alla rete con Dossena. Non siamo stati fortunati, pazienza. Ripeto, quando non si vince, l'importante è non perdere. E allora va bene così».