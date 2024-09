il pareggio in casa manda avanti il tempio 

TEMPIO 1

CALANGIANUS 1

Tempio (4-4-2) : Izzo, Sanna, Arca, Pinna, Sosa, Gomez, Bulla (26’ st Bazile), Olivera, Lemiechevsky (1’ st Zirolia), Carboni (16’ st Aiana), Donati. In panchina: Masia, Garau, Zappareddu, Thiam, Sabino, Bianco. Allenatore M. Giorico.

Calangianus (4-3-2-1) : Inzaina, Putzu, Secci, Perez, Dombrovoschi, Ciganha, Saiu (31’ st Asara), Demurtas (44’ st Delogu), Carlander, La Valle, Casula (38’ st Mamia). In panchina: Congiunti, Nieddu, Mancini, Serra, Ghisu, Marrazzo. Allenatore S. Marini.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : 29 pt La Valle,47 st Sanna.

Note : ammoniti Gomez, Secci. Angoli 10-2. Rec. 2-6.

Tempio. Tempio e Calangianus ripetono il risultato dell’andata: 1 a 1. Ma in settimana c’era stata la decisione del giudice sportivo di assegnare lo 0-3 al Tempio, che dunque passa il turno. Nella gara di ieri, nella prima frazione si è distinto il Calangianus, che in un paio di occasioni ha punzecchiato in avanti e al 29’ ha colpito con una magia, su punizione, di La Valle.

Il ritorno del Tempio

Il Tempio non è disposto a perdere. Al 9’ bravo Inzaina sul colpo di testa di Sosa. Al 21’ inizia lo show di Aiana, che di testa coglie la traversa. Al 39 è l’incrocio a negargli il gol, in precedenza l’aveva fatto la traversa. Lo sforzo degli azzurri è premiato nel recupero (47’) quando Sanna trovava il pertugio per battere Inzaina. L’ 1 a 1 chiude il “derby del Limbara” seguito da un pubblico numeroso e corretto.

