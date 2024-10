Il parco vive nel nome di don Bruno 

Un profondo senso di gratitudine per don Bruno Sechi, lussurgese che ha donato la vita per proteggere gli ultimi. Padre missionario salesiano è sempre stato in prima linea per aiutare i bambini e assistere le famiglie povere nel popoloso e problematico stato del Parà in Brasile. A lui, la comunità di Santu Lussurgiu ha reso omaggio intitolandogli il parco giochi tra via Canales e Zann’Abile.

L’idea

«Don Bruno Sechi ha dedicato la sua vita ai più fragili, ha lottato per affermare e fare percepire il valore della vita a “los ninos de rua”, a quei bambini a cui provava a dare una speranza per un futuro innanzitutto di dignità – recita la delibera della Giunta guidata dal sindaco Diego Loi -si è fatto interprete vivente dell’affermazione della parità di diritti per tutti. Riconosciamo nella figura del religioso un esempio di personalità di eccezionale spessore e levatura, diventato icona internazionale di umanità, di cui la nostra comunità non può che andare fiera ed orgogliosa». Il parco adesso dovrà essere riqualificato e, non appena arriverà l’autorizzazione da parte della Prefettura di Oristano, si svolgerà la cerimonia ufficiale di intitolazione.

La storia

Scomparso nel maggio 2020 a 80 anni, ha lasciato un ricordo indelebile di umanità e carità alla popolazione brasiliana. Il progetto Usina da Paz, da lui ideato, prosegue ancora oggi l’impegno sociale del salesiano lussurgese per prevenire la violenza, garantire l’inclusione sociale dei più poveri e dare sostegno ai minori abbandonati e vittime di violenza. È stato attivato nel quartiere di Cabanagem, a Belém, città dove è stata intitolata l’Avenida Padre Bruno Sechi (una delle arterie principali del centro città).«Padre Bruno ha lasciato una grande eredità sociale che deve proseguire per aiutare le persone meno fortunate» spiega Cleice Maciel coordinatore della Repubblica di Emmaus, l’organizzazione fondata da don Bruno nel 1970 per sostenere migliaia di bambini e adolescenti, orfani, abbandonati e vittime di violenza.Il fratello Michelino Sechi lo ricorda come una persona «buona, dolce, sempre pronta ad aiutare i più deboli, un salesiano che seguiva l’insegnamento di Don Bosco al servizio dei giovani – sostiene - Quando rientrava in Italia veniva a visitare tutti noi e gli amici di Santu Lussurgiu. Ma la sua famiglia era in Brasile, con i ragazzi di strada che aveva portato al riscatto sociale, sottraendoli al crimine, allo sfruttamento, educandoli e indicando loro la via per diventare uomini e cristiani».

