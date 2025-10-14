Il parco viene trasformato in discarica 

Bottiglie, bicchieri, cartacce e persino carta igienica: è questo lo spettacolo che si è presentato domenica mattina nel parchetto comunale di via Monti Mannu, a Villacidro.

Quello che è un piccolo spazio di verde pubblico, adibito a luogo di incontro e di gioco per i più piccoli, si è trasformato in una discarica a cielo aperto.

La scena ha suscitato non poca indignazione tra i residenti, in particolare tra chi, di domenica mattina, si è recato al parco per portare a spasso il cane o far giocare i propri figli.

La mancanza di senso civico e rispetto del decoro urbano ha suscitato sdegno e amarezza nella comunità.

«È un enorme dispiacere vedere in che condizioni è stato lasciato il parco. È necessario più rispetto per un luogo che appartiene a tutti», commenta dispiaciuto Mirko Strada, residente della zona.

«Esprimo il mio profondo rammarico per i continui episodi di abbandono dei rifiuti. Nonostante l’impegno quotidiano da parte dell’amministrazione, è scoraggiante constatare che pochi incivili continuino a sporcare e deturpare ciò che è di tutti. Questo paese è anche casa loro», sottolinea il sindaco Federico Sollai, in merito all’accaduto.

