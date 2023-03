Il parco urbano mai nato e le sabbie mobili burocratiche 

L’ultimo aggiornamento della tabella di marcia segnava sul calendario il 31 marzo di quest’anno. Scadenza che non sarà rispettata. Angius, che è anche assessore al Verde: «Il bando da 6 milioni di euro permetterà, oltre all’ecocentro già entrato in funzione, di realizzare parcheggi di scambio e una rimodulazione dell’area sportiva. Purtroppo siamo arenati sulle bonifiche. Ma presto la situazione sarà risolta». In alto mare i parcheggi di scambio. «Attendiamo cosa fare nell’ambito della progetto che si sviluppa da via Roma a via San Paolo», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

Ma quali sono i motivi che bloccano un progetto che vorrebbe trasformare una zona degradata in un n uovo Poetto ? A Palazzo Bacaredda nessuno lo ammette pubblicamente ma dalle stanze degli assessorati filtra un cortocircuito che coinvolge i vari settori dell’amministrazione comunale: Verde, Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio, Igiene del suolo. Sembra che manchi una cabina di regia per portare a termine bandi già aggiudicati negli anni scorsi e che dovranno fare i conti – quando non si sa – con gli stravolgimenti dei prezzi causati dal Covid e dalla guerra.

La fotografia più nitida la scatta il vice sindaco Giorgio Angius. «Il Bando delle periferie è stato ed è molto sfortunato». Viale Sant’Avendrace, l’housing sociale, il parco urbano, i parcheggi di scambio, i campi sportivi, insomma i progetti da 18 milioni di euro, ottenuti nel 2017 dalla Giunta guidata allora da Massimo Zedda, sono rimasti sulla carta, ingabbiati dalle sabbie mobili della burocrazia: espropri, usucapioni, rinuncia delle società vincitrici degli appalti. Da quel masterplan da 18 milioni di euro, reso possibile dal “bando periferie” che avrebbe dovuto permetterà di riqualificare una grande fetta di quartiere tra la laguna e la necropoli di Tuvixeddu, per il momento ha visto la luce solo l’ecocentro.

Il parco mai nato

Ma quali sono i motivi che bloccano un progetto che vorrebbe trasformare una zona degradata in un n uovo Poetto ? A Palazzo Bacaredda nessuno lo ammette pubblicamente ma dalle stanze degli assessorati filtra un cortocircuito che coinvolge i vari settori dell’amministrazione comunale: Verde, Lavori pubblici, Viabilità, Patrimonio, Igiene del suolo. Sembra che manchi una cabina di regia per portare a termine bandi già aggiudicati negli anni scorsi e che dovranno fare i conti – quando non si sa – con gli stravolgimenti dei prezzi causati dal Covid e dalla guerra.

L’ultimo aggiornamento della tabella di marcia segnava sul calendario il 31 marzo di quest’anno. Scadenza che non sarà rispettata. Angius, che è anche assessore al Verde: «Il bando da 6 milioni di euro permetterà, oltre all’ecocentro già entrato in funzione, di realizzare parcheggi di scambio e una rimodulazione dell’area sportiva. Purtroppo siamo arenati sulle bonifiche. Ma presto la situazione sarà risolta». In alto mare i parcheggi di scambio. «Attendiamo cosa fare nell’ambito della progetto che si sviluppa da via Roma a via San Paolo», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu.

La retromarcia

Nell’area più vicina a via Po la società Sgaravatti land avrebbe dovuto realizzare un garden center attraverso un project financing. Anni di rinvii e ritardi sull’avvio dei lavori hanno però convinto gli imprenditori a rinunciare, ritenendo il piano «non più economicamente sostenibile». I programmi restano in piedi. ««Stiamo studiando il progetto per riportarlo in Consiglio comunale e realizzare verde attrezzato a completamento dell’area sportiva», ribadisce Angius.

I l passato che frena

Non solo intoppi burocratici. Tra via Po e via Simeto, nel vecchio macello e nel canile municipale, con oltre 4 milioni di euro si sarebbero dovute costruire 140 case sociali da destinare alle giovani coppie e alle famiglie che non possono accedere alla graduatoria degli immobili popolari. I ritrovamenti di Santa Igia hanno bloccato l’iniziativa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata